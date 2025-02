Prime Video: update su Apple TV con nuovissime funzioni molto utili

Dopo una lunga attesa Amazon ha rilasciato un aggiornamento della propria applicazione Prime Video per quanto riguarda Apple TV, nello specifico l’update va a migliorare l’integrazione dell’applicazione con il software presente all’interno del dispositivo smart basato su tvOS, si tratta di un aggiornamento che tanti utenti aspettavano da diverso tempo dal momento che va a introdurre delle migliorie a dir poco necessarie per una fruizione dei contenuti di livello e soprattutto fluida e qualitativa.

Tanti miglioramenti

I miglioramenti introdotti con l’ultima update riguardano in primis la ricerca dei contenuti, d’ora in avanti sarà infatti molto più facile scorrere tra i vari contenuti visualizzati a schermo del momento che è stata migliorata l’integrazione con il telecomando di Apple TV, d’ora in avanti infatti sarà più facile scorrere poiché basterà utilizzare la gestione touch integrata con il telecomando e non si dovrà più ricorrere ai comandi manuali, come se non bastasse anche la ricerca è stata semplificata e migliorata, saranno infatti visualizzati i contenuti corrispondenti a ciò che stiamo digitando in tempo reale e non saremo più obbligati a completare la digitazione per poter trovare la corrispondenza esatta, non è tutto, è stato infatti migliorata anche la ricerca vocale tramite Siri, sarà infatti possibile dettare a voce ciò che vogliamo vedere e l’assistente vocale interagirà con l’applicazione per poter mostrare le varie corrispondenze.

come se non bastasse, ha ricevuto notevoli miglioramenti anche l’accessibilità, sono infatti state migliorate le funzionalità di VoiceOver, di Hover Text per ingrandire il testo selezionato e Bold Text per aumentare la leggibilità dei contenuti.

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione e risulta disponibile per tutte e tre le generazioni di Apple TV 4K e per l’ultima versione di Apple TV HD, nonostante quest’ultima sia stata recentemente tolta dalla vendita, insomma si tratta di un update decisamente riuscito e di alto livello.