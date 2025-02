Google aggiorna “Cerchia e Cerca” con una nuova animazione di benvenuto

Google sta testando una nuova animazione di benvenuto per la funzione “Cerchia e Cerca”, il sistema che permette di eseguire ricerche visive direttamente dallo schermo del dispositivo. Alcuni utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento, che introduce una breve guida animata per illustrare il funzionamento dello strumento.

Un’introduzione più chiara per gli utenti

La nuova animazione compare al primo utilizzo di “Cerchia e Cerca”, mostrando in modo più intuitivo come selezionare un elemento su schermo per avviare una ricerca su Google. L’interfaccia guida l’utente a disegnare un cerchio intorno all’oggetto di interesse o a toccarlo direttamente, evidenziando la rapidità del processo.

Google ha scelto di rendere più immediata la scoperta di questa funzione, migliorando l’esperienza di chi la utilizza per la prima volta. L’aggiornamento sembra puntare a una maggiore diffusione dello strumento, che rappresenta una delle innovazioni più interessanti integrate nell’ecosistema Android.

Questa funzionalità, introdotta con i modelli Pixel e su alcuni dispositivi Samsung, consente agli utenti di identificare oggetti, testi o luoghi semplicemente tracciando un cerchio attorno all’elemento sullo schermo. Il sistema utilizza l’intelligenza artificiale di Google Lens per fornire risultati pertinenti in pochi istanti. L’aggiornamento con la nuova animazione non introduce modifiche al funzionamento di base, ma rende più chiaro l’utilizzo per chi non ha mai sfruttato questa tecnologia.

La nuova animazione di benvenuto per “Cerchia e Cerca” è attualmente in fase di rollout per un numero limitato di utenti. Google non ha ancora confermato una data di rilascio globale, ma è probabile che la distribuzione si espanda nelle prossime settimane. Gli utenti interessati possono verificare la presenza dell’update scaricando l’ultima versione dell’App Google e provando ad attivare la funzione.

Google sta migliorando la scoperta di “Cerchia e Cerca” con un’animazione introduttiva che spiega il funzionamento dello strumento. Questo aggiornamento punta a rendere la ricerca visiva più accessibile e intuitiva, favorendone l’uso quotidiano. La distribuzione è già iniziata, e nelle prossime settimane sempre più utenti dovrebbero riceverla.