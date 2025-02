Google Drive sperimenta un nuovo design per il pulsante FAB

Google continua a innovare le proprie applicazioni. Arrivando a migliorarne l’usabilità e offrendo nuove opzioni di personalizzazione. L’ultima modifica in fase di test riguarda GoogleDrive per Android. La piattaforma infatti ha introdotto un pulsante di azione mobile dalle dimensioni notevolmente aumentate. Questo cambiamento sta facendo discutere molto, poiché altera in modo rilevante l’esperienza visiva dell’app.

Google Drive, una scelta definitiva o solo un esperimento temporaneo?

La versione 2.25.060.0 di Google Drive ha portato all’introduzione di questo pulsante più grande. Ha infatti adottato la misura più ampia prevista dalle linee guida di Material 3. Anche se lo scopo è quello di migliorare l’accessibilità e la visibilità, il nuovo FAB sembra risultare ingombrante per molti. Poiché crea un effetto visivo poco armonico con il resto dell’interfaccia.

Attualmente non è chiaro se questa modifica sia destinata a rimanere o se si tratti solo di un test. In quanto, spesso Google si trova a sperimentare nuove soluzioni grafiche prima di renderle definitive o a scartarle in base al feedback degli utenti. Di conseguenza, questo pulsante, in particolare, potrebbe essere soggetto a ulteriori adattamenti o tornare alle dimensioni precedenti.

Il team di sviluppatori non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. Alcuni utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento si interrogano sulla possibilità che il cambiamento diventi permanente. Mentre altri sperano che si tratti di un bug o di una modifica reversibile. Insomma è chiaro ormai che la reazione generale sia piuttosto divisa. Con opinioni contrastanti tra chi apprezza la maggiore visibilità e chi invece la trova eccessiva.

Per chi desidera provare in anteprima le nuove versioni dell’app, è possibile scaricarle tramite APK Mirror. Oppure aggiornarle direttamente dal Google Play Store. Nei prossimi giorni si potrà capire meglio quale sarà la direzione scelta dal colosso di Mountain View per questo cambiamento grafico e soprattutto come sarà effetto accolto dal pubblico.