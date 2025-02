Google Gemini introduce due nuove funzioni: ecco cosa cambia

Google continua a investire nello sviluppo di Gemini, il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Dopo aver introdotto miglioramenti come l’integrazione con Maps e la disponibilità del chatbot sulla schermata di blocco, ora arrivano due nuove funzionalità destinate a migliorare l’esperienza utente. Una è riservata agli abbonati Advanced. Mentre l’altra è disponibile anche per chi utilizza la versione gratuita.

Gemini: interazioni più fluide con il richiamo delle chat passate

Negli ultimi tempi, Google ha reso più dinamiche le notifiche di Gemini Live e sta esplorando nuove strade per monetizzare il servizio. Come, ad esempio, attraverso l’inserimento della pubblicità. L’attenzione però, ora è puntata sulle due nuove funzioni in fase di distribuzione graduale. Le quali potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui le persone interagiscono con il chatbot.

Una delle novità più rilevanti riguarda gli utenti di Gemini Advanced. Infatti il chatbot ora può richiamare le conversazioni passate per fornire risposte più contestualizzate. Tale opzione consente di riprendere il filo di un discorso senza dover ripetere ogni volta le informazioni già condivise. L’utente mantiene comunque il controllo sulla propria cronologia. Insieme alla possibilità di rivedere, eliminare o decidere per quanto tempo conservare le chat. In più, è possibile disattivare completamente la memorizzazione attraverso My Activity.

Attualmente, questa funzione è disponibile solo in inglese per gli abbonati Google One AI Premium Plan. Ma, nei prossimi mesi, sarà estesa ad altre lingue e categorie di utenti.

Analisi dei file ora disponibile anche gratuitamente

L’altra grande novità riguarda la possibilità di caricare e analizzare file. Una funzione finora riservata agli abbonati Advanced e che ora diventa accessibile anche per la versione gratuita. Alcune persone hanno già iniziato a vedere questa opzione. La quale consente di caricare documenti direttamente su Gemini per poi ottenere riepiloghi e analisi automatiche.

I formati supportati includono documenti di testo, fogli di calcolo, file di codice e PDF. Al momento, Google non ha ancora specificato eventuali limiti di utilizzo. Ma pare proprio che sarà possibile elaborare fino a circa 1.500 pagine di testo. Questa funzionalità è in fase di rilascio graduale e, per ora, è compatibile solo con Gemini .0 Flash. Il vecchio modello 1.5Flash sarà presto dismesso.