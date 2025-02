iPhone 17 Pro e Pro Max, cosa aspettarsi dalle fotocamere dei nuovi flagship Apple

La serie iPhone 17 sarà presentata ufficialmente tra settembre e ottobre ma le indiscrezioni sui prossimi flagship Apple si stanno intensificando. La nuova famiglia sarà caratterizzata da una lineup composta da quattro device tra cui il modello base, l’inedita variante Air e i due Pro e Pro Max.

Le peculiarità di questa nuova famiglia non sono note nella loro interezza ma possiamo scoprire pochi dettagli anche se molto interessanti. Apple sembra intenzionata a presentare un nuovo design per gli smartphone Pro. Alcuni analisti di settore come Ming Chi Kuo e il leaker Majin Bu hanno raccolto una serie di indiscrezioni.

A cambiare sarà in particolare la configurazione della backcover posteriore che sarà realizzata in vetro con l’isola che ospita il comparto fotografico in metallo. Le ottiche avranno una nuova disposizione, passando dall’attuale posizionamento ad una soluzione che ricorda quella adottata da Google Pixel. Le varie ottiche saranno posizionate in orizzontale con l’isola che ospita le fotocamere che correrà per tutta la larghezza degli iPhone 17 Pro e Pro Max.

Apple sta preparando la serie iPhone 17 con nuove caratteristiche per le fotocamere frontali e un design aggiornato

Nonostante sia troppo presto per definire con esattezza le ottiche scelte da Apple, ci aspettiamo novità in questo senso. Stando a quanto emerso, l’azienda della mela utilizzerà tre fotocamere posteriore sugli iPhone 17 Pro e Pro Max e tutte le ottiche avranno una risoluzione da 48MP.

La configurazione attesa dovrebbe ricalcare quella attualmente presente sugli iPhone 16 quindi con una fotocamera principale affiancata da una ultra-wide e da un teleobiettivo. Passando tutte ad una risoluzione più alta, la qualità generale degli scatti unita al nuovo software, porterà ad un incremento della qualità.

Le indiscrezioni trapelate lasciano intendere che ci saranno cambiamenti anche nella fotocamera frontale di tutti e quattro i modelli. Al posto della fotocamera da 12MP verrà equipaggiata un’ottica da 24 megapixel che sarà orientata sui selfie e sulle videochiamate. Tra le novità attese spicca anche l’utilizzo del SoC A19 comporterà un incremento prestazionale per i device e Apple ha scelto di adottare un nuovo sistema di raffreddamento a camera di vapore.