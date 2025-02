Apple rende facile trasferire acquisti tra ID Apple, ecco come

Apple ha introdotto una novità che potrebbe semplificare la vita a molti utenti: da oggi è possibile trasferire gli acquisti da un ID Apple a un altro. Si tratta di un aggiornamento atteso da tempo, pensato per chi si ritrova a gestire due account e vorrebbe unificarli senza perdere app, musica, film e libri digitali.

Fino a ieri, chi aveva due ID Apple, magari uno per iCloud e l’altro per gli acquisti su App Store e iTunes, doveva destreggiarsi tra accessi multipli e qualche scomodità. Ora, grazie a questa nuova funzione, Apple permette di consolidare tutti gli acquisti in un unico account principale, semplificando la gestione dei contenuti digitali.

Come funziona il trasferimento degli acquisti

Ovviamente, non è tutto così immediato: ci sono alcune condizioni da rispettare. Apple ha stabilito dei requisiti precisi per assicurare che la migrazione avvenga senza problemi:

Accesso simultaneo : entrambi gli ID Apple devono essere collegati allo stesso iPhone o iPad. L’account secondario deve essere configurato per “File Multimediali e Acquisti”, mentre quello primario deve essere associato a iCloud.

Niente Condivisione in famiglia : l’account secondario non può appartenere a un gruppo diverso da quello dell’account principale.

Disattivazione della condivisione acquisti : prima di procedere, bisogna disattivare questa opzione sull’account secondario.

Regione e sicurezza : entrambi gli account devono essere impostati sulla stessa regione e avere l’autenticazione a due fattori attiva.

Saldo e preordini : l’account secondario non deve avere saldo residuo, noleggi attivi o preordini in sospeso.

Tempo di attesa : almeno 15 giorni devono trascorrere dall’ultimo acquisto fatto con l’account secondario prima di poter avviare il trasferimento.

Se tutti questi requisiti sono soddisfatti, la migrazione si avvia in pochi passaggi:

Aprire l’app Impostazioni su iPhone o iPad. Toccare il proprio nome in alto. Selezionare File Multimediali e Acquisti . Toccare Visualizza Account (potrebbe essere richiesta la password). Selezionare Migra Acquisti e seguire le istruzioni.

Una volta completata la procedura, un messaggio confermerà che gli acquisti sono stati trasferiti con successo. A quel punto, bisognerà disconnettersi dall’ID Apple secondario nelle impostazioni “File Multimediali e Acquisti” e usare solo quello principale.

Un piccolo cambiamento, un grande impatto

Sebbene Apple non abbia pubblicizzato in grande stile questa novità, si tratta di un aggiornamento che risolve una delle richieste più frequenti da parte degli utenti. Il fatto che si possa finalmente consolidare gli acquisti senza perdere nulla è un passo avanti importante, specialmente per chi utilizza i prodotti Apple da anni e si è ritrovato con più account. Va notato però che, una volta completata la migrazione, l’ID Apple secondario non potrà più essere usato per nuovi acquisti su App Store, iTunes Store o Apple TV. Rimarrà attivo solo per l’uso di iCloud.

Con questa nuova funzione, Apple spinge sempre di più verso un’esperienza utente più semplice e integrata, riducendo le complicazioni per chi ha più account e rendendo il suo ecosistema ancora più fluido.