iPhone 17, scopriamo le potenzialità del SoC A19 di Apple

Il debutto della famiglia iPhone 17 è ancora piuttosto lontano ma le indiscrezioni sulla nuova famiglia di Apple si stanno intensificando. L’azienda americana sta ultimando lo sviluppo dei quattro dispositivi che comporranno la famiglia e possiamo iniziare a scoprire qualche dettaglio su questi attesi flagship.

Stando a quanto emerso fino ad ora, l’intera lineup iPhone 17 sarà spinta dal SoC Apple A19. Tale chipset sarà presentato in due varianti, una per il modello base e per il modello Air e una dedicata ai modelli Pro.

Le indiscrezioni iniziali indicavano che entrambi i chip A19 sarebbero stati basati su un processo produttivo a 2 nm ma l’architettura non sembra ancora pronta. Possiamo immaginare che i chipset saranno realizzati da TSMC con un processo produttivo a 3nm di nuova generazione.

Svelate nuove indiscrezioni sulla famiglia iPhone 17 di Apple con dettagli sulla potente CPU Apple A19 e sulle novità hardware

Il System-on-Chip includerà tutti gli elementi fondamentali per i flagship tra cui anche il Neural Engine per abilitare le funzionalità avanzate legate all’intelligenza Artificiale. Il sistema, inoltre, potrà contare su 8GB di RAM per i modelli base mentre si arriverà a 12GB per le varianti Pro. Considerando che il chipset di nuova generazione sarà caratterizzato da un maggiore carico di lavoro tra CPU, GPU e NPU, Apple potrebbe adottare un sistema di raffreddamento migliorato.

Si tratterebbe di una scelta necessaria per limitare l’aumento di temperatura percepita dagli utenti oltre che aumentare lo scambio di calore generato dalle componenti. In questo modo è possibile prolungare la vita del device limitando i danni causati dal calore e impedire l’insorgenza del thermal throttling che comprometterebbe le prestazioni.

Gli analisti ritengono che Apple stia lavorando ad un sistema basato su una camera di vapore innovativa ma i dettagli sono avvolti dal mistero. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.