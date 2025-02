Apple Watch Series 10: un problema costringe gli utenti alla sostituzione

C’era tanta attesa per quello che sarebbe stato il prossimo Apple Watch e a quanto pare è stata ripagata in pieno dall’azienda. Apple ha lanciato la nuova Series 10 durante lo scorso mese di settembre portando diverse novità che hanno entusiasmato il pubblico. Il design è piaciuto tanto, così come le funzioni che sono state implementate e che hanno avvicinato questo modello a quelli della gamma Ultra. Allo stesso tempo qualcuno però sarebbe riscontrando qualche problema, peraltro molto fastidioso: stando a quanto riportato, dopo un po’ di tempo, gli Apple Watch Series 10 riscontrerebbero problemi all’altoparlante. Più utenti hanno infatti riferito che dopo un po’, la potenza di quest’ultimo è diminuita.

Un problema che si ripresenta anche dopo la sostituzione

A quanto pare, il problema emerge dopo qualche settimana di utilizzo. In molti casi, il volume degli avvisi e delle chiamate si abbassa progressivamente, fino a rendere il suono quasi impercettibile. La parte più frustrante? Cambiare l’orologio non garantisce una soluzione definitiva. Alcuni utenti raccontano di aver già ricevuto un Apple Watch sostitutivo, per poi ritrovarsi di nuovo con lo stesso difetto.

Chi ha contattato l’assistenza Apple ha ottenuto in diversi casi la sostituzione gratuita, ma finora l’azienda non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sul problema.

Come si comporta Apple

Le prime segnalazioni risalgono a ottobre 2024, appena un mese dopo il lancio. Nonostante il numero crescente di lamentele, Apple non ha ancora chiarito se si tratti di un problema hardware diffuso o di un difetto che può essere risolto con un aggiornamento software.

Più utenti si sono spinti verso ipotesi davvero incredibili, come un problema accomunabile a quello che è successe con il cosiddetto “batterygate“. In quel caso alcuni iPhone presentarono delle anomalie alle batterie con Apple che fu costretta a correre ai ripari. Almeno per il momento l’unico supporto che Apple può fornire è l’assistenza, offrendo in casi particolari la sostituzione del dispositivo.