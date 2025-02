Basta bip fastidiosi! Presto potrai svegliarti con YouTube Music

Svegliarsi la mattina per correre a lavoro non è mai un piacere, ma Samsung sta cercando di rendere il momento un po’ meno traumatico. Se già da tempo permette di impostare una canzone di Spotify come sveglia, presto potrebbe arrivare un’altra opzione: YouTube Music.

YouTube Music come sveglia su Samsung?

L’indizio arriva direttamente dal codice dell’app YouTube Music, dove sono stati trovati riferimenti a un’integrazione con i dispositivi Samsung. In pratica, questo significa che gli utenti potrebbero presto scegliere una canzone dal catalogo di YouTube Music per iniziare la giornata con la propria traccia preferita, esattamente come avviene già con Spotify.

A rafforzare l’ipotesi c’è anche il codice dell’app Samsung Orologio, che mostra riferimenti chiari a YouTube Music. Alcuni messaggi suggeriscono persino agli utenti di iscriversi al servizio o di aprire l’app per selezionare la propria musica preferita. Ma c’è un piccolo dettaglio: proprio come con Spotify, anche in questo caso servirà un abbonamento Premium per poter usare le canzoni come sveglia.

Questa novità non è una rivoluzione, ma è sicuramente una comodità in più per chi vuole personalizzare il risveglio con la propria musica invece di una suoneria standard. Inoltre, è un’ulteriore conferma della collaborazione sempre più stretta tra Samsung e Google, che negli ultimi anni hanno lavorato insieme su diversi progetti, dall’integrazione di Android sui dispositivi Galaxy alle funzionalità avanzate di Wear OS per gli smartwatch.

Al momento non ci sono date ufficiali per il rilascio della funzione, ma il fatto che sia già presente nel codice delle app fa pensare che il lancio sia imminente. Resta solo da aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Samsung. Nel frattempo, chi già usa Spotify per la sveglia può iniziare a prepararsi: presto ci sarà un’altra alternativa, e con il vastissimo catalogo di YouTube Music, le possibilità di personalizzazione diventeranno ancora più interessanti.