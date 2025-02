Apple iPhone 17 Pro: presentato il nuovo design

Apple potrebbe introdurre un’importante cambiamento. Quest’ultimo riguarda il design del comparto fotografico dell’iPhone 17 Pro. L’azienda di Cupertino, infatti, potrebbe introdurre una soluzione nuova rispetto ai modelli precedenti. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe valutando l’adozione di una “camera bar” più ampia e rettangolare. Quest’ultima arriverebbe in sostituzione dell’attuale modulo quadrato. Tale scelta avvicinerebbe l’estetica dell’iPhone 17 Pro a quella già vista nei dispositivi della linea Google Pixel, mantenendo alcune caratteristiche distintive del design Apple.

Apple: nuovo design per gli iPhone 17 Pro

Secondo i render pubblicati, la nuova barra fotografica coprirà una porzione più ampia della scocca posteriore. Ciò senza alterare significativamente la disposizione dei sensori. Le tre fotocamere principali rimarrebbero sulla sinistra. Mentre a destra troverebbero posto il flash LED, il microfono posteriore e il sensore LiDAR. Inoltre, il modulo fotografico potrebbe presentare un contrasto di tonalità rispetto al resto della scocca. Ciò con una colorazione più scura che lo distingue dal corpo principale dello smartphone.

Mark Gurman di Bloomberg ha messo in dubbio la veridicità dei render. Ha sostenuto che potrebbero essere basati su disegni CAD errati diffusi a inizio anno. Anche l’analista Ming-Chi Kuo è cauto nel confermare tali informazioni. Suggerendo che Apple potrebbe mantenere un design più simile a quello dell’iPhone 16.

Oltre al redesign della fotocamera, ci sono voci su una possibile riduzione del peso dell’iPhone 17 Pro. Ciò grazie all’impiego di nuovi materiali più leggeri. Inoltre, alcune fonti suggeriscono che Apple potrebbe sperimentare con nuove finiture per la scocca. Offrendo una gamma di colori inedita rispetto alle generazioni precedenti. Per il momento, però, non sono emerse dichiarazioni a riguardo. Le indiscrezioni sui prossimi iPhone sono numerose e talvolta contrastanti. Se le voci sul nuovo design della fotocamera dovessero rivelarsi fondate, l’iPhone 17 Pro potrebbe rappresentare un punto di svolta per Apple. Segnando l’inizio di un’estetica più moderna e in linea con le tendenze del settore.