Apple lavora al lancio di un nuovo Studio Display Mini-LED

Tra i prodotti Apple più attesi, secondo fonti autorevoli, c’è un aggiornamento dello Studio Display. Il nuovo modello dovrebbe mantenere la diagonale di 27 pollici. Ma la vera innovazione riguarderà la tecnologia del pannello. Infatti, le indiscrezioni parlano di un display Mini-LED fornito da Epistar. Una scelta che migliorerebbe sensibilmente la qualità dell’immagine rispetto al modello attuale. Tale tecnologia, già utilizzata sui MacBook Pro, offre vantaggi importanti. Come un contrasto più elevato, neri più profondi e una maggiore luminosità complessiva grazie all’uso di migliaia di piccoli LED. Quest’ultimi forniscono una retroilluminazione più precisa.

Apple: novità in arrivo per lo Studio Display

Un altro elemento interessante riguarda la frequenza di aggiornamento dello schermo. Secondo alcuni rumor emersi nei mesi scorsi, il nuovo Studio Display potrebbe supportare una frequenza di 90 Hz. Offrendo così un’esperienza visiva più fluida rispetto ai 60 Hz dello Studio Display attuale. Tale specifica, però, non è stata ancora confermata da fonti attendibili.

Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono ancora dettagli precisi. A tal proposito, è ragionevole aspettarsi un posizionamento premium in linea con il modello attuale. Quest’ultimo parte da 1.799 euro e arriva a 2.049euro nella versione con vetro in nanotexture. Quindi il nuovo modello Mini-LED potrebbe mantenere un prezzo simile o leggermente superiore.

Con tali premesse, il nuovo Studio Display potrebbe rappresentare un aggiornamento importante per Apple nel settore dei display professionali. Consolidando ulteriormente la sua offerta per creativi e professionisti alla ricerca di qualità e innovazione. Al momento, resta un’incertezza sulla data di lancio. Ross Young prevede un arrivo sul mercato entro la fine del 2025. Mentre Mark Gurman sostiene che il debutto potrebbe slittare al 2026. La differenza di tempistiche potrebbe dipendere dalla catena di approvvigionamento o da strategie interne di Apple. Non resta che attendere e scoprire quale sarà la strada effettiva che intende percorrere l’azienda di Cupertino per i nuovi Studio Display.