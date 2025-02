Amazon è SPETTACOLARE: lo Xiaomi Mi Smart Band 8 costa solo 25 euro

Gli smartwatch, le smartband o similari, sono tra i più prodotti più richiesti e desiderati dal pubblico nell’ultimo periodo, fortunatamente sul mercato esistono numerose varianti di uguale qualità, ma con prezzi sostanzialmente differenti tra loro. Uno di questi è chiaramente lo xiaomi Mi Smart Band 8, definito da Amazon un braccialetto di attività, ma a tutti gli effetti una smartband, dotata di un display di piccole dimensioni, un AMOLED a colori, dal dettaglio elevato, e dalla qualità superiore al normale, almeno per la propria fascia di prezzo di posizionamento.

Una delle caratteristiche principali del prodotto, al netto della sua piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo in commercio (il che gli permette di essere utilizzato sia con Android che con iOS), è proprio la durata della batteria, una autonomia decisamente superiore al normale, che dati alla mano può raggiungere fino a 16 giorni di utilizzo continuativo, senza doversi collegare fisicamente alla presa di ricarica (è un componente da 190 mAh).

Iscrivetevi subito al canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, con i codici sconto gratis del momento, dove avete anche i prodotti in regalo.

Xiaomi Mi Smart Band 8: ottima offerta su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per l’acquisto di questa Xiaomi Mi Smart Band 8 è davvero ridotta rispetto al listino originario, poiché non è necessario investire un contributo di 36,99 euro previsto inizialmente, ma viene applicato in automatico uno sconto del 30%, in modo che la spesa finale da sostenere sia di 25,99 euro. Lo potete ordinare qui.

La personalizzazione è massima, sia in termini di watchface che gli utenti possono effettivamente scegliere, come nei cinturini intercambiabili che gli utenti possono andare ad acquistare ed intercambiare a proprio piacimento. A tutti gli effetti sul mercato se ne possono trovare in gran quantità, anche di economici, senza nulla togliere alla qualità costruttiva o la resa finale del prodotto stesso.