Nuovo modello AI in arrivo: è stata realizzata da un ragazzino

Il settore dell’intelligenza artificiale ha fatto parlare molto di sé. Ciò a causa di Toby Brown. Il sedicenne londinese, infatti, è entrato a far parte dell’Hack Club. Un network no-profit che riunisce giovani talenti dell’informatica in un ambiente dedicato alla creatività e alla programmazione. Toby fin dall’infanzia amava armeggiare con il codice. Tra i suoi primi progetti c’erano piccoli software per ottimizzare gli orari scolastici, che vendeva persino agli insegnanti. Ora Toby ha già scritto un nuovo capitolo della sua carriera dedicandosi a Beem. Una piattaforma di intelligenza artificiale (AI) che lui stesso ha ideato e sviluppato.

Il sedicenne che presenta il suo modello AI

L’obiettivo di Beem? Reinventare il modo in cui si interagisce con i computer. Ciò offrendo una tecnologia che si adatta alle persone, anziché il contrario. Un progetto che ha attirato l’interesse della Silicon Valley. Qui gli investitori hanno stipulato con Toby un contratto da 1 milione di dollari per portare Beem al livello successivo.

Ma cos’è esattamente Beem? Toby descrive la sua creazione come un’interfaccia informatica pensata per essere intuitiva e “umana”. La piattaforma AI si occupa di risolvere problemi quotidiani, anticipando i bisogni degli utenti. Il vero punto di forza della piattaforma è il rispetto per la privacy. Secondo quanto dichiarato Beem è stato creato strettamente per gli utenti.

La prossima tappa di Toby è la California, dove perfezionerà il progetto insieme agli investitori. Con il supporto e le risorse della Silicon Valley, Beem è destinato a diventare una rivoluzione tecnologica. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i prossimi sviluppi di tale modello AI. Inoltre, sarà interessante scoprire quale sarà il futuro del suo giovanissimo creatore. Nel frattempo, è evidente come l’intelligenza artificiale stia evolvendo sempre di più. Il suo uso nella vita quotidiana degli utenti sta diventando una continua certezza grazie a funzioni ideate e pensate appositamente per loro. Proprio come è accaduto con Beem.