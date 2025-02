Fastweb ha due promo SUPER per febbraio: si arriva a 200 GB in 5G

La qualità oggi risponde ad un solo nome se si tirano in ballo i gestori virtuali: quello di Fastweb. Il provider è diventato famosissimo ormai anni fa e da quando ha introdotto il 5G è riuscito a rubare utenti anche alle aziende più forti e ben dominanti sul mercato. Al momento l’obiettivo è quello di portare dalla propria parte tanti nuovi clienti e a quanto pare l’impresa non risulta più così difficile da completare.

Fastweb ha aggiornato il suo listino mobile con due nuove offerte pensate per chi cerca tanti giga e una connessione veloce senza sorprese in bolletta. Le nuove proposte, chiamate Fastweb Mobile e Mobile Full, si distinguono per il rapporto qualità-prezzo e la trasparenza nei costi. Ecco i dettagli:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB a 7,95€ al mese ;

: minuti illimitati, a ; Mobile Full: minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G a 9,95€ al mese.

Entrambe possono essere attivate senza costi nascosti e senza vincoli, con un contributo una tantum di 10€ per l’attivazione.

eSIM gratuita e attivazione veloce con SPID

Fastweb offre anche la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM, quest’ultima gratuita per chi preferisce un’attivazione immediata senza attendere la spedizione.

Per chi desidera una procedura rapida, è possibile attivare l’offerta tramite SPID o carta d’identità elettronica, evitando i classici passaggi di verifica manuale. In alternativa, si può completare l’operazione con il riconoscimento video.

La rete più veloce d’Italia secondo Ookla è proprio quella di Fastweb

Tra i grandi riconoscimenti su cui gli utenti possono basarsi scegliendo Fastweb, c’è quello della rete più veloce in tutta Italia. I dati raccolti infatti evidenziano prestazioni eccezionali del 5G, per cui non ci sarà alcun problema.

Con prezzi competitivi, 5G incluso e una rete riconosciuta per la sua velocità, Fastweb Mobile si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca tanti giga senza sorprese in fattura.