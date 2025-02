Google Pixel 9 Pro XL: sconto con prezzo CROLLATO su Amazon

Il prezzo di vendita di Google Pixel 9 Pro XL sta lentamente diminuendo sempre di più, trattasi del top di gamma assoluto dell’azienda americana, caratterizzato non solo dalle specifiche tecniche di Google Pixel 9 Pro, ma anche da dimensioni superiori al normale, il che lo rendono più difficile da trasportare o da spostare.

A conti fatti lo possiamo ritenere, in termini dimensionali, allo stesso livello di un iPhone 16 Pro Max o un S25 Ultra, infatti il suo peso è di 221 grammi, con dimensioni di 162,8 x 76,6 x 8,5 millimetri, il tutto grazie alla presenza di un display da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione di 1344 x 2992 pixel, un LTPO OLED che può variare il refresh rate tra 1 e 120Hz, sempre con 486ppi e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è l’ottimo Google Tensor G4, SoC octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, che viene affiancato dalla presenza di una configurazione di 16GB di RAM ed anche fino a 1TB di memoria interna (ma questo dipende dalla variante che scegliete di acquistare).

Google Pixel 9 Pro XL: lo sconto inaspettato su Amazon

La promozione disponibile su Amazon è una delle migliori di sempre, il Google Pixel 9 Pro XL risulta essere finalmente scontato di 250 euro, in modo che non sarà più necessario versare 1199 euro per il suo acquisto, come previsto originariamente di listino, ma si potranno pagare nel complesso soli 949 euro. L’ordine può essere completato premendo questo link, sempre ricordando che il prodotto viene distribuito no brand e con garanzia di 2 anni.

Il comparto fotografico è complessivamente di ottima qualità, parliamo infatti di un device con nella parte posteriore 3 sensori: un principale da 50 megapixel, con alle spalle anche un ultragrandangolare da 48 megapixel, ed un teleobiettivo 5X da 48 megapixel, ottimo per realizzare scatti fotografici ad alta qualità anche da lontano.