Volkswagen: pubblicati i bozzetti che anticipano la nuova elettrica

Nonostante non sia un bellissimo periodo per la casa automobilistica di Wolfsburg, a causa della crisi che sta colpendo il settore delle quattro ruote, non mancano i progetti importanti che sta portando avanti. Progetti che puntano a ottenere un maggior numero di vendite con una proposta che già da adesso sembra essere del tutto interessante. Parliamo di un nuovo modello che probabilmente la casa automobilistica tedesca denominerà Volkswagen ID.1.

In merito, nelle scorse ore, la stessa azienda tedesca ha pubblicato attraverso i social alcuni bozzetti che anticipano le forme del nuovo concept elettrico che sarà svelato nei prossimi giorni. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli diffusi dal costruttore nelle scorse ore.

Volkswagen: diffusi nuovi bozzetti

Come attirare l’attenzione degli utenti se non pubblicando dei bozzetti ufficiali sui canali social? E’ stata questa l’idea della casa automobilistica Volkswagen per anticipare il design del concept che prevede di presentare il 5 marzo 2025. Nonostante non siano stati rilasciati dettagli in merito al nome del modello, elementi come l’hashtag #IDEVERY1 fanno pensare che la decisione definitiva potrebbe essere quella di denominarlo Volkswagen ID.1.

Osservando i bozzetti possiamo capire che si tratterà di un modello a 5 porte contraddistinto grazie a un frontale con fari squadrati che vanno a distinguersi dagli attuali modelli del marchio. Sul paraurti non mancheranno invece sottili barre luminose verticali e al posteriore dei gruppi ottici e il logo VW posizionato centralmente al portellone. Non a caso, dunque, tali bozzetti anticipano quelle che saranno le forme della nuova elettrica da 20.000 euro che sarà svelata il 5 marzo.

Ancora una volta la casa automobilistica Volkswagen mostra il proprio impegno per portare avanti alcune strategie indispensabili per poter mantenere il successo ottenuto negli ultimi anni con la gamma ID ma non solo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo modello che molto probabilmente farà il suo debutto con una versione di serie nel corso del 2027.