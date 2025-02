Volkswagen: la city car elettrica da 20Mila euro arriva nel 2027

Volkswagen è pronta a rivoluzionare il mercato delle city car elettriche. Dopo l’annuncio della ID.2, in arrivo nel 2026 a meno di 25 mila euro, la casa automobilistica ha confermato che nel 2027 debutterà un nuovo modello. Il costo? Ancora più basso: circa 20 mila euro. Una cifra che promette di rendere la mobilità sostenibile accessibile. Il CEO Thomas Schäfer ha svelato una visione chiara dei progetti della casa. Come si può capire dal modello in arrivo fra qualche anno, la Volkswagen vuole arrivare anche con l’elettrico ad un pubblico vasto. Questo modello, costruito su piattaforma MEB Entry, si prospetta più corto della ID.2. Dovrebbe avere infatti una lunghezza compresa tra 3,6 e 3,8 metri. Sarà quindi perfetto per il traffico cittadino, pur mantenendo lo stile moderno e attraente che contraddistingue la gamma elettrica di Volkswagen. La scelta di proporre un prezzo così competitivo è ambiziosa. Volkswagen punta a offrire una city car elettrica di alta qualità prodotta in Europa per il mercato europeo. Ma come sarà possibile mantenere alti gli standard, pur riducendo il costo? La risposta sarà svelata con il concept in arrivo a marzo.

Un design di tendenza per la nuova elettrica Volkswagen

Un teaser rilasciato da Volkswagen offre uno sguardo preliminare sulla vettura. L’immagine suggerisce un frontale con fari squadrati e un logo VW illuminato al centro, elemento distintivo che conferisce alla city car un look futuristico. Anche l’assetto leggermente rialzato fa ipotizzare un design da piccolo crossover, seguendo la tendenza sempre più popolare anche per le vetture compatte. Ma quali saranno le caratteristiche tecniche? Ad oggi, poco è noto su motori e batterie. La piattaforma MEB Entry lascia presagire che la vettura condividerà parte della tecnologia della ID.2, ma rimangono molti interrogativi. Avrà un’autonomia sufficiente per il mercato urbano? Come sarà l’esperienza di guida? Il concept, atteso per l’inizio di marzo, offrirà finalmente le risposte. Per il momento, l’unico dato certo è il prezzo di circa 20 mila euro. Se Volkswagen riuscirà a coniugare efficienza, qualità e accessibilità, sarà un successo.