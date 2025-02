Samsung Galaxy A36 appare in un video a 360 gradi

Dopo aver da poco presentato in veste ufficiale in tutto il mondo la sua nuova serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25, il colosso sudcoreano Samsung sembra che sia quasi pronto per attaccare i rivali anche nella fascia media. Nel corso delle prossime settimane vedremo infatti arrivare ufficialmente alcuni nuovi device appartenenti alla gamma di Samsung Galaxy A. Uno di questi sarà il prossimo Samsung Galaxy A36. Grazie al noto leaker del settore Evan Blass, ora possiamo dare uno sguardo al suo design grazie ad un primo video a 360 gradi.

Samsung Galaxy A36, il leaker Evan Blass pubblica un primo video a 360 gradi

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung è stato avvistato in rete in un primo video a 360 gradi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A36 e a pubblicare questo video è stato il noto leaker del settore Evan Blass. Osservando questo video, possiamo quindi farci un’idea piuttosto chiara di quello che sarà il design di questo smartphone.

In particolare, il nuovo device di casa Samsung avrà sul fronte un Infinity-O Display con delle cornici estremamente ottimizzate rispetto ai precedenti modelli. Dovrebbe trattarsi di un pannello con tecnologia OLED con una diagonale pari ad almeno 6.6 pollici. Ci aspettiamo sicuramente la presenza di una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a 90Hz oppure a 120Hz.

Sul retro lo smartphone presenta invece tre sensori fotografici. Questi sono collocati all’interno di un unico modulo fotografico posto verticalmente sulla scocca. La backcover ha inoltre i bordi piatti e lo spessore complessivo sembra piuttosto contenuto. Il noto leaker ha inoltre rivelato alcune delle probabili colorazioni ufficiali per questo device, tra cui una bianca, una nera e una chiara con riflessi cangianti. Non si conosce molto altro dal punto di vista tecnico, anche se si parla della possibile presenza a bordo di uno dei processori di casa Qualcomm, in particolare del soc Snapdragon 6 Gen 3.