Samsung, per il momento non rilascerà la One UI 7.1

Il debutto della One UI 7.1 da parte di Samsung sta tardando rispetto a quanto previsto dall’azienda. Il gigante coreano è incappato in alcune problematiche non meglio specificate e questa situazione sta causando dei ritardi sulla tabella di marcia inizialmente pianificata.

Nonostante la versione beta abbia debuttato sui Galaxy S24 lo scorso dicembre, da allora non si sono avuti più notizie e aggiornamenti in merito. Stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, lo sviluppo software potrebbe richiedere ulteriore tempo.

Per questo motivo, Samsung sembra intenzionata a rivoluzionare la roadmap precedentemente condivisa sull’avanzamento dei propri update. Ne consegue che, allo stato attuale, il debutto della One UI 7.1 risulta attualmente cancellato.

Samsung sta faticando con lo sviluppo della One UI 7.1 e ha scelto di cancellare, per il momento, l’update dalla roadmap ufficiale

Come svelato dal team di SamMobile, non è possibile avere una data certa per il rilascio dell’interfaccia utente proprietaria. Ne consegue che tutti i futuri smartphone in arrivo verranno rilasciati con l’ultima versione stabile disponibile per la One UI 7.0.

I primi smartphone a dover equipaggiare la One UI 7.1 avrebbero dovuto essere i Galaxy S25 ma, per forza di cose, questo piano è saltato. Gli utenti avevano riposto le speranze nei Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 ma così non sarà.

I prossimi smartphone pieghevoli coreani arriveranno sul mercato con la One UI 7.0.1 che rappresenta solo un minor update rispetto all’attuale versione. L’azienda sta continuando lo sviluppo software e, probabilmente, alcune soluzioni previste per la versione 7.1 verranno anticipate.

Tra queste figurano la modalità Audio Eraser presente sui Galaxy S25 che potrebbe debuttare anche sui Galaxy S24 quando la versione stabile di One UI 7.0 verrà rilasciata per i device. Non resta che attendere maggiori dettagli e comunicazioni ufficiali da parte del brand.