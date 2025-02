Galaxy Enhance-X si rinnova con One UI 7.0

Samsung continua a migliorare l’esperienza fotografica sui suoi dispositivi con l’aggiornamento di Galaxy Enhance-X. Infatti, con l’arrivo di One UI 7.0, l’app di editing avanzato introduce una novità importanti. Stiamo parlando delle “Funzionalità Scaricabili“. Le quali permettono agli utenti di installare solo i moduli di cui hanno realmente bisogno. Tale approccio consente di risparmiare spazio sul dispositivo senza rinunciare a strumenti avanzati per il fotoritocco.

Due delle prime funzioni disponibili sono “Camera Shift” e “Sky Guide“. La prima consente di correggere l’angolo verticale di un’immagine, migliorandone la composizione senza alterarne la qualità. La seconda invece, è pensata per gli appassionati di astronomia. Poiché permette di identificare stelle e costellazioni nelle foto del cielo. Samsung ha già confermato che in futuro verranno aggiunti anche nuovi moduli. Così da ampliare ulteriormente le possibilità creative per gli utenti.

Galaxy Enhance-X: un’ampia compatibilità con i dispositivi Samsung

Galaxy Enhance-X non sarà disponibile su tutti i dispositivi, ma solo su quelli aggiornati a One UI 7.0. Tra i modelli compatibili vi sono gli smartphone di punta delle serie GalaxyS21, S22, S23, S24 e il futuro S25. Anche i pieghevoli GalaxyZ Flip e Z Fold, dalla terza generazione in poi, supporteranno il nuovo aggiornamento. Infine, l’app sarà accessibile anche sui tablet premium dell’azienda, come la serie GalaxyTab S8, S9 e S10.

L’implementazione delle funzionalità modulari rende Galaxy Enhance-X un’app più flessibile e leggera. Se una persona non ha più bisogno di un determinato strumento, può disinstallarlo in qualsiasi momento per liberare spazio sul proprio dispositivo. Questa metodologia però segna un’evoluzione nel modo in cui Samsung sviluppa le sue applicazioni. Poiché si preoccupa di fornire agli utenti un maggiore controllo sulla gestione delle risorse del proprio smartphone o tablet.

Insomma, grazie a questo aggiornamento, Samsung rafforza la sua posizione nel settore del fotoritocco mobile. Offrendo un’app sempre più sofisticata ma al tempo stesso personalizzabile. L’editing delle immagini diventa così più accessibile a tutti, senza appesantire la memoria del dispositivo.