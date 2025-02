Samsung Galaxy S25 Ultra ha il miglior display secondo DxOMark

Tutti attendevano con ansia alcuni test a bordo del nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra per capire se effettivamente si tratta di un top di gamma in grado di battere tutti. Le prove sono state effettuate anche da DxOMark che ha certificato la grande qualità del display del prodotto. Il punteggio raggiunto dopo i test effettuati è stato di 160 punti. La riproduzione video è migliorata e anche la fedeltà dei colori risulta di primo livello. Sono state individuate anche delle piccole “falle”: c’è da lavorare sulla reattività del touchscreen e anche sulla gestione della luminosità in condizioni di scasa luce.

Leggibilità sotto il sole e in ambienti chiusi

Con 162 punti nella leggibilità, il display del Galaxy S25 Ultra è tra i migliori in circolazione. La luminosità di picco di 2.600 nit permette di leggere bene lo schermo anche sotto la luce diretta del sole, mentre il rivestimento antiriflessoriduce il fastidio della luce ambientale.

Anche al chiuso le prestazioni restano ottime, con il display che si adatta bene alle variazioni di luce. Tuttavia, in ambienti poco illuminati, la luminosità rimane troppo alta, il che può affaticare gli occhi, soprattutto quando si usa il telefono per leggere prima di dormire. Inoltre, sebbene il Galaxy S25 Ultra mostri un miglioramento nella perdita di luminosità con l’angolo di visione, il problema non è stato del tutto risolto. Se si guarda lo schermo di lato, la brillantezza diminuisce ancora in modo visibile.

Fedeltà dei colori e luce blu

Per quanto riguarda la fedeltà cromatica, il display ha ottenuto 158 punti, migliorando rispetto alla generazione precedente. I colori sono più precisi e realistici, con minori alterazioni quando lo schermo viene inclinato.

C’è però ancora un problema: la quantità di luce blu emessa è alta, soprattutto in modalità notturna. Sebbene la maggiore luminanza renda lo schermo più leggibile, può anche affaticare la vista e disturbare il sonno, un aspetto che non è stato ancora del tutto ottimizzato. Questo ha impedito al Galaxy S25 Ultra di ottenere la certificazione DXOMark Eye Comfort.

La riproduzione video è il vero punto di forza

Uno dei settori in cui il Galaxy S25 Ultra eccelle davvero è la riproduzione video, dove ha raggiunto 167 punti, il punteggio più alto mai registrato. La gestione del contrasto e della luminosità nei contenuti HDR10 è stata migliorata, offrendo immagini più bilanciate e dettagliate.

Un aspetto che fa la differenza è la riduzione della luminosità nei contenuti HDR in ambienti bui, che è passata da 80 nit a 24 nit. Questo significa che guardare un film o un video in una stanza scura sarà molto più confortevole, senza quel fastidioso effetto abbagliante dei modelli precedenti. Anche il contrasto locale è stato ottimizzato, evitando immagini troppo piatte o, al contrario, eccessivamente sbilanciate.

Infine, la fluidità della riproduzione è stata migliorata: non ci sono cali di frame o scatti evidenti, sia nei video SDR che HDR.

Touchscreen: la risposta non è tra le migliori

Se il display convince nella qualità visiva, lo stesso non si può dire per la reattività al tocco. Con un punteggio di 143 punti, il Galaxy S25 Ultra è dietro ad alcuni concorrenti diretti.

I test hanno evidenziato tocchi involontari occasionali, un problema che può dare fastidio nella navigazione quotidiana, soprattutto durante lo scorrimento delle pagine o la scrittura di messaggi. Inoltre, il tempo di risposta medio del touchscreen è stato misurato in 79 millisecondi, un valore inferiore rispetto ad altri top di gamma come gli ultimi modelli di Apple e Google.

Per l’uso normale dello smartphone la differenza è minima, ma chi gioca spesso a titoli competitivi potrebbe notare una latenza leggermente più alta rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia.

Un display eccellente, ma non perfetto

Il Samsung Galaxy S25 Ultra conferma l’elevata qualità dei pannelli della casa coreana, con una resa visiva tra le migliori in assoluto. Luminosità, fedeltà cromatica e riproduzione video sono i suoi punti di forza, mentre gestione della luminosità notturna, luce blu e reattività al tocco sono gli aspetti su cui si potrebbe ancora migliorare.