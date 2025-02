Very Mobile: prorogata l’offerta da 4,99 euro al mese

L’offerta Very Esclusiva Giga x2 di VeryMobile, prevede minuti illimitati, SMS senza limiti e 150GB di traffico dati. Il tutto a soli 4,99€ al mese. Questa soluzione ha avuto un successo tale che l’ operatore ha deciso di prolungarla ulteriormente fino al 6 marzo 2025. Inizialmente prevista fino al 13 febbraio 2025, la promo è destinata a coloro che effettuano la portabilità del numero da determinati gestori telefonici.

L’attivazione non è accessibile dalla homepage del sito ufficiale di Very Mobile, ma solo tramite una pagina dedicata, visibile grazie a specifiche campagne digitali. Essa è rivolta ai clienti provenienti da operatori come Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri. In più, sia la SIM fisica che l’eSIM digitale sono disponibili senza costi aggiuntivi, garantendo massima flessibilità agli utenti.

Very Mobile: modalità di attivazione e servizi extra

Per attivare l’offerta, i nuovi clienti devono trasferire il proprio numero da uno degli operatori selezionati. Il processo di identificazione, obbligatorio per la registrazione, può essere effettuato tramite SPID sin da dicembre 2023. Da metà 2024, è possibile completare la procedura anche con la Carta d’Identità Elettronica. Semplificando così ulteriormente l’accesso ai servizi Very Mobile.

Un altro vantaggio offerto dall’operatore è la possibilità di attivare la ricarica automatica. In questo modo sarà possibile associare un metodo di pagamento come carta di credito o PayPal per garantire il rinnovo della promo senza interruzioni. Questa opzione permette di ricevere ogni mese una ricarica equivalente al costo dell’offerta, 12 ore prima della scadenza del rinnovo. Ma non è tutto. Dal 25 novembre 2024, Very Mobile ha messo a disposizione l’opzione VeryFull Speed5G. Grazie a cui è possibile navigare su rete 5G senza limiti di velocità. Il servizio, disponibile a 0,99 centesimi al mese, offre il primo mese gratuito per chi lo attiva per la prima volta.

Il gestore ha poi garantito che non verranno applicate rimodulazioni sulle offerte attivate. Rafforza così la sua politica di trasparenza nei confronti dei clienti. Insomma, è proprio grazie a tutti questi servizi e vantaggi inclusi che VeryMobile ha consolidato, nel tempo, la sua posizione tra gli operatori semivirtuali più affidabili sul mercato italiano.