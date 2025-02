GPT-5 e GPT-4.5, OpenAI fornisce dettagli sui nuovi modelli

L’aumento delle indiscrezioni sui nuovi modelli di OpenAI ha portato ad una sorpresa che ha lasciato spiazzati il settore. L’azienda guidata da Sam Altman ha annunciato ufficialmente la roadmap delle prossime release con un post su X (ex Twitter).

Il CEO ha confermato il debutto di GPT-4.5 ma, soprattutto ha fornito nuovi dettagli su GPT-5. Il sistema su cui si basa ChatGPT è pronto ad evolversi per diventare sempre più funzionale, preciso e a misura di utente. Inoltre, il modello di Intelligenza Artificiale sviluppato dall’azienda sarà fruibile gratuitamente da tutti, cambiando profondamente il modo di rapportarsi con l’IA.

OpenAI vuole rendere i propri servizi più semplice e chiara, eliminando l’approccio utilizzato fino ad ora. Gli utenti non dovranno più scegliere tra quali modelli utilizzare attraverso l’unificazione delle serie di GPT.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025