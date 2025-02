Dongfeng Nissan N7, migliore esperienza di guida con l’IA di DeepSeek

Sempre più spesso si parla di tecnologie e intelligenza artificiale all’interno delle nuove vetture che i costruttori portano sul mercato. Non a caso, infatti, le aziende del settore delle quattro ruote puntano al meglio dell’esperienza di guida e, per farlo, stanno man mano ricorrendo all’implementazione di soluzioni all’avanguardia come l’IA. Tra le tante realtà che stanno portando avanti progetti di nuovi veicoli con AI, c’è anche il costruttore Dongfeng Nissan.

Non a caso, oggi parliamo proprio di un importante progetto che la joint-venture cinese di Nissan e Dongfeng sta portando avanti. Progetto che prevede l’introduzione dell’intelligenza artificiale di DeepSeek a bordo della nuova berlina elettrica N7. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al nuovo modello.

Dongfeng Nissan N7: una migliore esperienza di guida

L’intelligenza artificiale entra a far parte delle vite degli utenti anche a bordo delle vetture. Non a caso, una novità del tutto importante riguarda Dongfeng Nissan che ha deciso di ottimizzare l’esperienza d’uso della sua nuova berlina elettrica N7 introducendo l’IA di DeepSeek.

Secondo quanto diffuso, la Nissan N7 sarà dotata del modello DeepSeek-R1, che consente di avere un’interazione più naturale tra utente e sistemi di bordo. Tutto ciò non può che rappresentare un passo avanti importante per il costruttore rispetto alle tecnologie di assistenza vocale che finora venivano utilizzate per il settore delle quattro ruote.

Ricordiamo dunque che a contraddistinguere il DeepSeek-R1 è la maggiore intuizione e capacità nel comprendere le richieste dell’utente, in modo tale da rispondere alle esigenze con immediata tempestività. Gli utenti avranno pertanto un vero e proprio supporto per le funzionalità di bordo, tra cui l’aiuto per una pianificazione di un viaggio.

Ancora una volta l’IA viene scelta come soluzione ideale per aiutare gli utenti a bordo dei veicoli. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al mondo delle quattro ruote, le novità che ci aspettano sono davvero tante.