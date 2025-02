Samsung Galaxy F06 5G ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Samsung ha da poco ufficializzato per il mercato indiano un nuovo dispositivo. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy F06 5G ed è a tutti gli effetti lo smartphone più economico dell’azienda ad essere dotato del supporto alla navigazione in 5G. Tra le sue specifiche, troviamo anche una batteria molto capiente e come già detto un prezzo molto contenuto. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Samsung presenta ufficialmente il nuovo entry-level Samsung Galaxy F06 5G

Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha presentato un nuovo smartphone entry-level. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy F06 5G e sappiamo che per il momento sarà disponibile all’acquisto per il solo mercato indiano. Nonostante si tratti di un dispositivo molto economico, quest’ultimo può vantare la presenza del supporto alla navigazione in 5G.

Sotto al cofano è infatti presente uno degli ultimi processori di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300. A supporto delle performance, sono presenti poi 4 o 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Il design invece è piuttosto classico, con un Infinity-U Display e una doppia fotocamera posteriore a semaforo. Risulta invece particolare la backcover. Quest’ultima è infatti disponibile in due colorazioni che ricordano la texture dell’acqua, cioè Bahama Blue e Lit Violet.

Frontalmente è presente un display con tecnologia IPS LCD da 6.7 pollici di diagonale in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento ferma però sui 60Hz. Non manca infine una grande batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, il nuovo Samsung Galaxy F06 5G sarà presto disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 105 euro al cambio attuale. Per il momento non sappiamo se questo device arriverà anche in Europa con un altro nome.