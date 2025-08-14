Galaxy Enhance-X, l’aggiornamento porta due potenti funzioni AI per la fotografia mobile

Samsung prosegue nel suo percorso di integrazione dell’intelligenza artificiale nelle app proprietarie, e l’ultima evoluzione riguarda Galaxy Enhance-X. Lanciata nel 2023 come piattaforma per migliorare e rielaborare immagini, l’app riceve ora un aggiornamento che introduce due strumenti avanzati. Si tratta del Focus Shift e il Crop & Upscale. Entrambi sono pensati per offrire risultati professionali direttamente da un dispositivo Galaxy, senza la necessità di dover utilizzare software esterni.

Con Focus Shift, l’utente può selezionare un soggetto semplicemente toccandolo sullo schermo. L’algoritmo AI riconosce il punto scelto, lo mette in evidenza e sfoca tutto il resto, creando un effetto di profondità tipico delle fotocamere professionali. Tale funzione risulta particolarmente efficace nei ritratti e nella fotografia di prodotto, dove il soggetto principale deve emergere chiaramente dal contesto.

Galaxy Enhance-X e la qualità che cresce con Crop & Upscale

La seconda novità, Crop & Upscale, amplia le possibilità creative permettendo di ritagliare una parte dell’immagine e aumentare la risoluzione fino a cinque volte rispetto all’originale. Grazie a sofisticati algoritmi di ricostruzione, i dettagli vengono preservati e migliorati, evitando la perdita di nitidezza tipica degli ingrandimenti tradizionali. Questo strumento è ideale per mettere in risalto particolari nascosti o per rielaborare scatti già esistenti senza comprometterne la qualità.

Le due funzioni sono incluse nella versione 16.0.01.8 di Galaxy Enhance-X, al momento disponibile esclusivamente per i dispositivi già aggiornati alla One UI 8 basata su Android 16. La lista iniziale comprende GalaxyZ Fold7, il Z Flip7, ZFlip7 FE e la serie GalaxyS25. La scelta di partire da questi modelli sembra essere stata fatta per garantire prestazioni e risultati coerenti con le aspettative.

Con la diffusione di One UI 8, Samsung prevede di estendere queste funzioni anche ad altri modelli Galaxy, ampliando il numero di persone che potranno beneficiare di strumenti di editing evoluto direttamente sul proprio smartphone. L’obiettivo di tutto ciò? Rendere accessibili tecniche di post-produzione di alto livello, permettendo anche ai meno esperti di ottenere immagini dall’aspetto professionale in pochi passaggi e in breve tempo.