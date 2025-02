Il foldable più sottile al mondo sarà il primo con AI DeepSeek integrata

Il prossimo smartphone pieghevole di nuova generazione potrebbe segnare una svolta nel settore, non solo per il design ultrasottile, ma anche per l’integrazione dell’intelligenza artificiale DeepSeek. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo sarà il primo a offrire un assistente AI avanzato progettato per ottimizzare l’esperienza utente in modo innovativo.

Un nuovo standard per i foldable

Il dispositivo, ancora senza un nome ufficiale, dovrebbe distinguersi per un profilo incredibilmente sottile, battendo i record attuali dei pieghevoli più compatti sul mercato. Le immagini trapelate suggeriscono che il telefono manterrà un’elevata resistenza strutturale nonostante la riduzione dello spessore, grazie a nuove tecnologie nei materiali e nella cerniera. Potrebbe essere il Find N5 di OPPO ma è solo una speculazione, non ci sono info in merito.

Oltre al design, la grande novità sarà l’implementazione di DeepSeek AI, un’intelligenza artificiale avanzata sviluppata per ottimizzare le prestazioni e l’interfaccia. L’AI gestirà funzioni come il riconoscimento contestuale, la personalizzazione delle applicazioni e il miglioramento dell’autonomia, adattando il dispositivo alle abitudini dell’utente.

DeepSeek AI promette di offrire un’esperienza altamente personalizzata, migliorando la gestione delle attività quotidiane, dalla ricerca di contenuti alla gestione delle notifiche. Inoltre, potrebbe intervenire nell’ottimizzazione delle immagini catturate con la fotocamera, applicando algoritmi di miglioramento automatico per scatti più definiti e bilanciati.

Secondo fonti vicine allo sviluppo, l’AI avrà anche un ruolo nel risparmio energetico, regolando dinamicamente l’utilizzo delle risorse hardware per prolungare l’autonomia del dispositivo. Non sono ancora noti i dettagli ufficiali su prezzo e disponibilità, ma il dispositivo dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, probabilmente nel secondo trimestre del 2025. Il debutto potrebbe avvenire prima in Cina, con un’eventuale espansione globale nelle settimane successive.

