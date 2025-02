Truffa phishing in grado di derubare chiunque: questo è il messaggio

È diventato effettivamente molto complicato scoprire le truffe che si aggirano sul web ed è per questo che segnalarle è importantissimo. A tal proposito anche oggi più persone hanno ricevuto un messaggio particolare che si è rivelato poi essere una truffa bella e buona, in grado di portare via soldi e dati in talmente poco tempo da non accorgersene neanche. Come si può evincere dalle testimonianze di diversi utenti, il testo è molto credibile a primo impatto, anche se ci sono delle evidenze che fanno capire fin da subito che si tratta di una truffa.

Quello che segnaliamo oggi ai nostri utenti e di stare molto attenti per evitare problematiche di vario genere. Ovviamente la cosa più importante è non scaricare mai gli allegati all’interno di messaggi di questo tipo e soprattutto di non cliccare sui link presenti nel testo. In questo modo non si andrà incontro a problematiche molto difficili da risolvere, ma se invece ci si dovesse ritrovare in situazioni al limite, consigliamo di contattare la polizia postale.

Truffa in corso ai danni di tanti utenti, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Stando alle ultime notizie, un messaggio avrebbe ripreso a circolare ormai da tempo, facendo credere alle persone di poter conoscere una bella ragazza che invece non esiste. Viene pubblicizzata dunque la possibilità di iscriversi a un sito di incontri e di poter parlare con una vera e propria bellezza che allega anche le sue foto all’interno del testo. In basso c’è il messaggio completo che non bisogna sottovalutare, potrebbe essere un grave problema.

In breve nel messaggio truffa i malviventi vestono i panni di una avvenente donna che cerca in ogni modo di spingere il malcapitato a conoscerla sul web, su un sito apposito che però non esiste. Fate quindi molta attenzione e tenete le antenne sempre dritte, in quanto potreste incappare in un grosso problema.