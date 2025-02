Una nuova alleanza tra TIM e Apple

TIM ha siglato un accordo con Apple per offrire ai suoi clienti l’accesso ai servizi AppleMusic e AppleTV+ a condizioni assolutamente esclusive. Questa partnership rappresenta un’importante evoluzione nella strategia dell’operatore. Il quale punta a potenziare la propria offerta di contenuti digitali e rafforzare il legame con i consumatori.

L’iniziativa prevede vantaggi importanti per gli utenti TIM. Infatti, chi sceglie le offerte TIMYOUNG & Music, TIMMobile&Music e TIMGiga&Music potrà usufruire di Apple Music gratuitamente per tre mesi. Per poi continuare con un prezzo scontato. Per quanto riguarda Apple TV+, invece, i clienti TimVision avranno uno sconto del 30% sui primi sei mesi di abbonamento.

TIM con Apple Music e TV+: un’offerta ricca di contenuti esclusivi

Pietro Labriola, Amministratore Delegato dell’ azienda, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione. Secondo il manager, infatti, il gruppo sta investendo per garantire ai propri clienti un’esperienza sempre più completa. Con servizi che spaziano dalla connettività ai contenuti di intrattenimento. Il suo obiettivo è quello di provare a consolidare la propria strategia di “customer platform”. La quale sta già portando ottimi risultati e aprendo nuove prospettive di crescita.

AppleMusic è una delle piattaforme di streaming musicale più apprezzate al mondo. Il catalogo comprende oltre 100 milioni di brani, playlist selezionate da esperti. Oltre che interviste esclusive e programmi radiofonici originali. La qualità audio è garantita dalla tecnologia Dolby Atmos e dalla modalità lossless. Mentre le funzionalità come il supporto ai comandi vocali di Siri e la sincronizzazione dei testi arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’ascolto.

Anche AppleTV+ si distingue per la qualità delle sue produzioni. Nel catalogo figurano serie premiate come Ted Lasso, Scissione e The Morning Show. Oltre a film di alto profilo come Napoleone e Wolfs – Lupi solitari. Gli appassionati di sport e cultura possono poi accedere a documentari esclusivi. L’accordo tra TIM e Apple dimostra come l’integrazione tra telecomunicazioni e contenuti premium sia ormai una strategia vincente.