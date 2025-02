Samsung Galaxy S26: la rivoluzione sarà nella batteria, ecco perché

Qualcuno si è lamentato all’uscita dei nuovi Samsung Galaxy S25 per via delle poche novità tangibili che sono state mostrate al pubblico. Allo stesso tempo già c’è tanto interesse per quello che sarà l’anno prossimo, con il lancio dei nuovi Galaxy S26. Sarà la volta buona per un cambiamento epocale? Probabilmente sì, anche se la maggior parte dell’attenzione riguarderà la batteria. Il colosso sudcoreano infatti ha intenzione di introdurre delle batterie più capienti che faranno leva su una nuova tecnologia ovvero quella del silicio-carbonio.

Un cambio di strategia dopo le critiche ai Galaxy S25

La scelta di puntare su batterie più capienti arriva dopo il lancio della serie Galaxy S25, che ha suscitato diverse critiche per la mancanza di aggiornamenti hardware significativi. Samsung ha concentrato gran parte della comunicazione su funzionalità di intelligenza artificiale, senza introdurre miglioramenti evidenti a display, fotocamere o batteria. L’unico vero aggiornamento è stato il nuovo teleobiettivo sul Galaxy S25 Ultra, mentre tutto il resto è rimasto invariato rispetto alla generazione precedente.

L’arrivo di batterie più grandi potrebbe quindi rappresentare un passo importante per Samsung, soprattutto considerando che l’azienda ha recentemente esteso il supporto software a sette anni di aggiornamenti. Per garantire una maggiore durata nel tempo, il colosso sudcoreano sta anche lavorando a nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e la longevità delle batterie.

Ricarica più veloce e maggiore autonomia

Oltre alla capacità, anche le velocità di ricarica potrebbero finalmente migliorare. Samsung è rimasta piuttosto conservativa su questo aspetto, mentre alcuni produttori cinesi offrono già ricariche ultra rapide da 100W o superiori. Con la serie Galaxy S26, la casa coreana potrebbe finalmente allinearsi alla concorrenza, riducendo i tempi di ricarica e migliorando l’esperienza d’uso per chi utilizza lo smartphone intensamente durante la giornata. Le richieste dunque sono sempre più frequenti: il pubblico vuole un dispositivo che non necessiti di ricariche intermedie o di un powerbank nello zaino.