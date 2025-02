Attenzione alla truffa del sito di incontri: il messaggio vi ruba i soldi

Molte persone lo hanno capito purtroppo dopo, quando ormai il dado era tratto: una truffa gli ha fatto credere di aver conosciuto una ragazza sul web. Testi di questo genere purtroppo stanno andando avanti da diversi anni, fregando anche le persone più attente a determinati aspetti.

Secondo quanto riportato, l’intento dei truffatori è quello di far iscrivere le persone ad un finto sito di incontri, con l’obiettivo di derubarle dei loro dati personali e dei loro risparmi. In basso abbiamo deciso di incollare il messaggio per intero in modo da fornire a tutti la possibilità di capire a cosa possono andare incontro.

Truffa terribile ai danni degli utenti, ecco il testo che sta girando in queste ore

Il messaggio è scritto proprio qui sotto e rappresenta la truffa che sta girando in questi giorni tra gli italiani. Purtroppo è scritto molto bene e qualcuno potrebbe cascarci, soprattutto se realmente possiede un account su qualche sito di incontri. Bisogna dare sempre un’occhiata al mittente, con le e-mail dei truffatori che non sono mai appartenenti ad un dominio realmente registrato come quello dei veri siti di incontri esistenti. Ecco il testo in questione che ovviamente è stato privato del link truffa:

“Non so perché non ho ricevuto una tua chiamata, anche se sto ancora aspettando!

Sono io, Brynn! Forse te ne sei dimenticato, ma ti ho scritto qualche settimana fa.

Ti ho chiesto di andare sul mio profilo e scrivermi, aspetto una tua lettera tutti i giorni.

Ho già chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti. Sono un’amante attraente con una forma sexy.

Alla ricerca di un uomo per amore focoso. Puoi far sì che ciò accada nel prossimo futuro?

Ti aspetto, invia un messaggio sul sito il mio account. Semmai, ho cambiato il mio nickname ed eccone uno nuovo: Brynn_baby_82“.