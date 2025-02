iPhone 17: Apple è pronta a cambiare strada

L’attesa per la nuova generazione di iPhone è alle stelle. Ecco infatti che Apple si prepara a introdurre una serie di nuovi modelli che promettono di segnare un’evoluzione importante. Come da tradizione, l’evento di settembre svelerà quattro varianti. Stiamo parlando dell’ iPhone 17, iPhone17 Pro, iPhone17Pro Max e un’inedita versione chiamata “Air”. Quest’ultima sostituirà il modello “Plus“. Il quale, negli ultimi anni, purtroppo non ha riscosso il successo sperato.

Tecnologia e Innovazioni: iPhone 17 modifica il suo look

Apple ha così deciso di cambiare strategia, puntando su un dispositivo con uno spessore incredibilmente ridotto. Ma destinato a diventare lo smartphone più sottile della storia dell’azienda. Tala scelta sembra mirata a conquistare una fetta di persone alla ricerca di un dispositivo compatto ma potente. Senza però rinunciare a uno schermo ampio. Insomma, con il nuovo iPhone 17 Air, Cupertino punta a rilanciare il proprio catalogo con una proposta che si distingue sia per estetica che per ergonomia.

Oltre a queste novità, la serie iPhone 17 segnerà anche importanti passi avanti dal punto di vista tecnologico. La principale innovazione riguarda il display. Infatti, per la prima volta, anche i modelli “base” abbandoneranno i 60Hz a favore della tecnologia ProMotion a 120Hz. Offrendo così una fluidità fino ad oggi riservata alle versioni Pro. Questa mossa allinea Apple ai principali concorrenti Android. Su cui schermi con frequenze di aggiornamento elevati sono ormai la norma anche sugli smartphone più economici.

Non mancano poi aggiornamenti al comparto fotografico. Le versioni Pro introdurranno un teleobiettivo da 48MP, migliorando la qualità dello zoom digitale. Anche la fotocamera frontale subirà un importante aggiornamento. In quanto tutti gli iPhone 17, inclusi i modelli “base”, adotteranno un nuovo sensore da 24MP per selfie più definiti.

Un’altra grande rivoluzione riguarda il sistema di raffreddamento. Apple adotterà una camera di vapore per dissipare meglio il calore. Riducendo così i problemi di surriscaldamento e migliorando le prestazioni nei giochi e nelle operazioni più pesanti. Insomma, con il debutto del chip A19 e un aumento della memoria RAM sui modelli Pro, la nuova generazione di iPhone si prepara a essere tra le più avanzate mai viste. Apple riuscirà a convincere il suo pubblico con queste innovazioni? Non ci resta che stare a vedere !