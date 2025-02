Nintendo Switch 2: al lancio le scorte per le vendite saranno davvero pienissime

Il lancio della sua console di seconda generazione rappresenta l’evento più importante della storia avrà il compito non solo di garantire il proseguo della linea di prodotti da gioco della nota azienda giapponese, ma avrà anche la responsabilità di risollevare il mercato del colosso della tecnologia che trimestre dopo trimestre sta calando sempre di più dal momento che l’utenza ormai sta abbandonando definitivamente il modello di prima generazione in attesa dell’arrivo della sua erede.

dunque, del momento la nota azienda vuole farsi trovare pronta e sta lavorando per far sì che il lancio sia a dir poco perfetto, a garantirlo è stato un portavoce di Nintendo durante la classica call con gli investitori di fine trimestre, quest’ultimo ha rassicurato tutte le parti coinvolte, affermando come intendo abbia imparato dagli errori del passato e si stia preparando per un lancio a dir poco sensazionale, soprattutto consapevole di quanto successo in passato con Wii U e con PS5 e Xbox.

Tantissime scorte

Stando alle dichiarazioni del portavoce di Nintendo, la nota azienda si sta preparando per una produzione di massa davvero imponente in modo da avere scorte di Switch 2 davvero imponenti e in grado di soddisfare la richiesta iniziale che sicuramente sarà molto importante, ciò nasce dalla consapevolezza che non deve ripetersi quanto accaduto recentemente con le console da salotto di Sony e Microsoft, le quali hanno visto enormi difficoltà da parte degli utenti nel reperire un modello da acquistare, cosa che ovviamente ne intendono non può permettersi dal momento che deve assolutamente dare una scorsa al proprio mercato che sta subendo una fisiologica flessione.

Ma non è tutto, sembra infatti che l’azienda stia lavorando anche per far capire fin da subito che il prodotto in arrivo rappresenta un vero e proprio salto generazionale che sarà necessario per poter portare avanti la propria passione per quanto riguarda i titoli dell’azienda, quello che si vuole evitare dunque e che la community pensi che si tratti solo di un aggiornamento e non di un vero e proprio salto generazionale.