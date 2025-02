AMD: pubblicato un dato sulle vendite davvero impressionante

Conclusosi il 2024 ovviamente tutti i grandi colossi della tecnologia stanno tirando le somme per cercare di capire com’è andato l’anno precedente e come il nuovo anno sta cominciando, tra queste spicca anche AMD che sta ovviamente analizzando tutti i dati inerenti l’ultimo trimestre dell’anno è proprio nella call con gli investitori di fine trimestre annunciato un traguardo importante, prima di parlarvene però è doveroso specificare che quando si parla di GPU da gaming spesso si pensa ai chip di Nvidia, in realtà va considerata anche AMD per l’appunto che si occupa di fornire le soluzioni presenti all’interno delle console da salotto, questi chip infatti occupano una grossa fetta di mercato e rappresentano un ottimo introito per l’azienda tinta di rosso.

Superato un valore incredibile

L’azienda ha dichiarato di aver finalmente raggiunto e superato quota 100 milioni di unità vendute con all’interno i propri chip, nello specifico si fa riferimento a PlayStation 5 e Xbox Series S e Series X, non sono però da dimenticare anche le nuove console portatili da gioco che montano all’interno hardware pc come Steam Deck e Asus ROG Ally.

Questo dato decisamente importante è per raffreddato da una brutta notizia, il mercato in questione sta comunque subendo una contrazione evidente, parliamo addirittura di un 59% in meno su base annua rispetto all’anno precedente, frutto del fatto che i prodotti in questione hanno comunque la loro età e il mercato sta già iniziando a guardare oltre aspettando l’arrivo delle prossime Generazioni di consolle per le quali fortunatamente AMD ha già stretto degli accordi, suo sarà infatti il chip che equipaggerà PlayStation 6.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa deciderà di fare l’azienda in merito e se magari annuncerà qualche strategia aziendale proprio per quanto riguarda la fascia console del proprio mercato, sicuramente quest’ultima rappresenta un ramo importante dell’economia del colosso della tecnologia, sebbene tutti gli altri stiano andando veramente alla grande.