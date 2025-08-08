iPhone 17 pronto al debutto mondiale

L’attesa per l’iPhone 17 è ormai agli sgoccioli. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da operatori telefonici tedeschi, la presentazione ufficiale si terrà il 9 settembre. In quell’occasione, Apple dovrebbe svelare quattro modelli. Ci riferiamo all’ iPhone 17, 17Air, 17Pro e 17ProMax. Il modello Air, destinato a sostituire il Plus, promette una batteria sottilissima, ma con un’autonomia che potrebbe non entusiasmare molto gli utenti più esigenti.

Preordini e lancio mondiale dell’ iPhone 17: ecco le date chiave

Durante l’evento non dovrebbero mancare altri protagonisti. Sono infatti attesi anche Apple Watch Series 11, AppleWatch SE 3 e l’Ultra3. Più incerta invece la presenza delle AirPods Pro3, che potrebbero comunque fare la loro comparsa sul palco di Cupertino. La conferma ufficiale della data arriverà, come da tradizione, circa una settimana prima dell’evento, probabilmente martedì 2 settembre, quando la stampa riceverà gli inviti di Apple.

Chi vorrà acquistare uno dei nuovi iPhone non dovrà attendere molto dopo l’evento. I preordini partiranno venerdì 12 settembre, mentre la disponibilità nei negozi e le prime consegne sono previste dal 19 settembre. Il lancio avverrà in contemporanea nei mercati principali, tra cui Stati Uniti, Europa, Cina e Giappone.

Le date sono in linea con le previsioni di Mark Gurman di Bloomberg, che aveva indicato la settimana dell’8 settembre come la più probabile per l’annuncio. Intanto, sul web continuano a circolare fughe di notizie e indiscrezioni tecniche. Tra le curiosità emerse, la sottigliezza della batteria dell’iPhone 17 Air, definita quasi “impossibile”, ha già acceso il dibattito tra gli appassionati. C’è chi ammira il design minimalista e chi teme una durata limitata della carica. In ogni caso, con questa nuova generazione di dispositivi, Apple punta a consolidare la propria identità di marchio iconico, nonostante alcune critiche sulla ripetitività del design. Tra entusiasmo e scetticismo, settembre si preannuncia il mese decisivo per scoprire se l’ iPhone 17 saprà conquistare ancora una volta il pubblico di tutto il mondo.