Apple, cosa aspettarsi da display dei prossimi iPhone 17

Apple sta lavorando senza sosta per ultimare la messa a punto della famiglia iPhone 17, il cui debutto è previsto per settembre. Ci aspettiamo che l’azienda di Cupertino presenterà i soliti quattro dispositivi ma, quest’anno potrebbero esserci cambiamenti significativi.

Gli analisti sono concordi nell’indicare che la lineup di flagship americani sarà composta da iPhone 17 a cui si affiancherà per la prima volta il modello “Air” oltre alle varianti Pro e Pro Max. Tutti i dispositivi saranno caratterizzati da alcune novità tecniche che proviamo ad anticipare unendo le indiscrezioni trapelate in questi mesi.

Gli analisti sono certi che Apple effettuerà un upgrade su tutta la famiglia per quanto riguarda il display. Il brand della mela adotterà il pannello ProMotion su tutti i modelli e questa scelta permetterà di godere del refresh rete variabile.

Apple introdurrà diverse novità tecniche con gli iPhone 17 tra cui un nuovo display ProMotion compatibile con la modalità AlwaysOn

Tutti i modelli di iPhone 17, non solo i Pro come nella precedente generazione, avranno il refresh rate dinamico in grado di passare da 1 a 120Hz. Si tratta di una scelta volta a migliorare la qualità visiva e l’esperienza d’uso con i nuovi flagship soprattutto con i contenuti multimediali più frenetici.

Il nuovo pannello, inoltre, consentirà di ottimizzare il consumo di batteria proprio in virtù della possibilità di variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento. Quando non necessario, il sistema si orienterà verso frequenze operative più basse.

Un esempio di utilizzo potrebbe essere la modalità AlwaysOn quando lo smartphone non è in uso. Il pannello degli iPhone 17 entrerà in modalità risparmio energetico per consumare molto meno rispetto al solito. Nonostante verranno mostrati elementi essenziali come l’orario e la data, il device sospenderà ogni attività non necessaria per aumentare l’autonomia.

Fino ad ora, questa modalità era presente solo sui modelli Pro ma con gli iPhone 17 sarà disponibile anche sulle varianti base. In questo modo gli utenti potranno visualizzare le informazioni importanti o la presenza di notifiche senza dover per forza attivare lo smartphone.