Apple: a rischio i dati sensibili degli utenti a causa di alcune app

La sicurezza informatica rappresenta al giorno d’oggi un tema del tutto importante che riguarda tutti gli utenti da vicino. Sono sempre di più i dispositivi che giornalmente vengono utilizzati per svolgere pratiche di tutti i giorni, tra smartphone e PC. Ad attirare particolarmente l’attenzione è un nuovo rapporto di Kaspersky.

Un rapporto che purtroppo sta preoccupando il settore della sicurezza informatica con riferimento alla reputazione del colosso Apple. Sembrerebbe dunque che sia stata messa in dubbio la sicurezza dei dispositivi dell’azienda di Cupertino. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla questione.

Apple: dubbi sulla sicurezza dei dispositivi

Sempre più preoccupati per la sicurezza informatica che ogni giorni riguarda gli utenti. A preoccupare particolarmente il rapporto diffuso da Kaspersky che mette in discussione la sicurezza dei dispositivi a marchio Apple.

Nello specifico, sembrerebbe che la campagna di malware SparkCat, abbia svelato che esistono applicazioni iOS capaci di effettuare una scansione “segreta” delle immagini presenti nella galleria degli smartphone. Ciò viene considerato del tutto grave e senza alcun dubbio rappresenta un caso di cui non si era mai parlato prima per un’azienda nota come Apple.

Lo stesso SparkCat non fa altro che dimostrare che nessun sistema operativo è in grado di evitare completamente le minacce. Ciò, dunque, sottolineerebbe che anche un’eccellenza come l’ecosistema iOS può essere vulnerabile. Purtroppo non si è a conoscenza sul numero esatto di vittime tra gli utenti iPhone.

Tutto ciò non fare altro che far riflettere. Nonostante la qualità e l’eccellenza di alcuni dispositivi portati sul mercato bisogna sempre prestare attenzione alla sicurezza informatica per evitare di andare incontro a spiacevoli conseguenze. Indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, dunque, è sempre bene vigilare al massimo anche tramite l’utilizzo di antivirus.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito per capire come si evolverà la situazione.