PosteMobile, le migliori offerte telefoniche di febbraio 2025

Nel contesto attuale, scegliere un operatore telefonico con cui sottoscrivere un contratto non è così semplice come sembrerebbe.

Il mercato delle telecomunicazioni è infatti estremamente saturo, e quindi si viene bombardati da centinaia di tariffe telefoniche che piovono da tutte le parti.

Far ricadere la propria scelta su un operatore telefonico virtuale potrebbe garantire dei vantaggi notevoli, poiché l’operatore virtuale non possedendo delle infrastrutture proprie, si poggia su uno tradizionale per fornire dei servizi, e così facendo ha dei prezzi più vantaggiosi.

Tra gli operatori telefonici virtuali PosteMobile, il gestore di Poste Italiane, si distingue sia per i costi contenuti sia per la qualità incredibile dei suoi servizi, come la possibilità di avere un’assistenza tutti i giorni dell’anno.

PosteMobile, l’operatore telefonico virtuale che non delude

PosteMobile vi permetterà, inoltre, di scegliere un’offerta tra un catalogo molto ampio.

Tra le promozioni più economiche e vantaggiose c’è sicuramente le promo Creami extra wow 50 e Creami extra wow 150. La prima è una tariffa che prevede crediti illimitati per chiamate e SMS, con 50 GB di Internet in 4G+, a 5,99 euro al mese, mentre la seconda offre sempre crediti illimitati per chiamate e SMS, ma con 150 GB di Internet in 4G+, a 6,99 euro al mese.

Per chi desidera avere più giga a disposizione, invece, PosteMobile ha pensato alla tariffa telefonica Creami extra wow 200, promo esclusiva dell’ufficio postale, che offre crediti limitati per chiamate SMS e 200 GB di Internet in 4G+, a 10 euro al mese, oppure Creami extra wow 300, esclusiva online, con crediti illimitati per chiamate e SMS, con 300 GB di Internet in 4G+, a 11,99 euro.

Un’altra promozione telefonica da segnalare, invece, è 300% Digital. Si tratta di una tariffa esclusiva online che prevede soltanto 300 GB di Internet in 4G+, a 9,99 euro al mese, e in più 20 crediti di bonus se vengono utilizzati meno di 100 GB al mese.