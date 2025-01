TSMC dovrebbe iniziare la produzione dei chip a 1,6 nm nel 2026 segnando un importante passo in avanti nello sviluppo delle tecnologie di progettazione dei chip. Infatti secondo le varie ricerche condotte dal team di TSMC, i nuovi processore realizzati con la nuova tecnologia avrebbero dei vantaggi dal punto di vista delle prestazioni. Questo perché sono stati migliorati dei sistemi che garantirebbero delle qualità maggiori. Con l’ aumento della tecnologia utilizzata e con l’ espansione delle capacità dell’ intelligenza artificiale, saranno necessari dei chip molto più veloci e performanti.

I nuovi chip che verranno prodotti il prossimo anno, dovranno essere in grado di gestire tutte le funzionalità inserite in più nei dispositivi. Con l’ utilizzo di una tecnologia che permette di ottimizzare gli spazi e anche la dissipazione di questi dispositivi, potremmo avere a disposizione dei chip veramente performanti. Ovviamente allo stesso tempo si dovranno realizzare dei dispositivi che riescano ad integrare e sfruttare al meglio tutte le prestazioni dei chip.

TSMC, nuovi chip a 1,6 nm con nuove tecnologie

I nuovi chip sviluppati da TSMC hanno a disposizione il sistema Super Power Rail che prevede lo spostamento dell’ alimentazione sul retro dei transistor. Grazie a questo passaggio, si potrà garantire un aumento tra l’ 8 e il 10% rispetto ai 2 nm. Inoltre ci sarà un aumento della densità del dispositivo che sarà compresa tra il 7 e il 10%. Il fatto di cambiare il sistema di alimentazione comporta dei cambiamenti anche dal punto di vista del sistema di dissipazione del calore. Infatti per questo motivo sarebbero molto utili ai chip AI e HPC che possiedono un percorso dell’ alimentazione a densità più elevata. Per essere impiegati anche in altri ambienti, dovrebbero sviluppare un sistema che si adatti a secondo delle condizioni in cui si trovano.

Quindi questi chip potrebbero cambiare il mercato dei processori più potenti date le loro caratteristiche e le loro funzioni altamente tecnologiche.