Samsung chiude il supporto per alcuni dispositivi: Android 15 sarà l’ultimo

Negli ultimi anni, Samsung ha costruito una solida reputazione per la durata del supporto software offerto ai suoi dispositivi. L’azienda sudcoreana si è infatti distinta per la rapidità nel rilascio delle patch di sicurezza. Oltre che per l’impegno nel garantire aggiornamenti Android per periodi sempre più lunghi. I suoi modelli più recenti possono contare su ben sette anni di aggiornamenti, una politica che ha pareggiato quella di Google.

Il supporto software però non è eterno, e alcuni device, tra cui modelli di fascia alta, media e tablet, stanno per ricevere il loro ultimo grande aggiornamento con Android 15 e la One UI 7.

Anche alcuni tablet e smartphone Samsung di fascia media diranno addio agli aggiornamenti

A segnare la fine del ciclo di innovazione saranno, tra gli altri, sono i pieghevoli Galaxy Z Fold3 5G e GalaxyZ Flip35G, lanciati nel 2021 con Android11. Con quattro grandi lanci garantiti, il loro percorso si concluderà proprio con l’arrivo di Android 15. Lo stesso accadrà agli smartphone della serie Galaxy S21. I quali seguiranno lo stesso destino, dopo aver beneficiato di un supporto costante negli ultimi anni.

Ad ogni modo non saranno solo i modelli premium a raggiungere la fine del supporto software. Infatti anche molti dispositivi di fascia media e medio-bassa saranno destinati a fermarsi con Android15. Tra questi troviamo i Galaxy A14, A14 5G, M14, M14 5G, F14 e M33, modelli arrivati sul mercato con politiche di innovazioni differenti. Per alcuni, il ciclo di vita prevedeva tre aggiornamenti principali, per altri solo due, ma il risultato sarà lo stesso. Ovvero Android15 rappresenterà l’ultima versione del sistema operativo disponibile.

Anche il mondo dei tablet non è esente da questa ondata di fine supporto. Due dispositivi, in particolare, concluderanno il loro percorso di aggiornamenti. Stiamo parlando del Galaxy Tab S6 Lite e il GalaxyTab Active4 Pro. Entrambi rilasciati con Android 12, riceveranno il loro ultimo aggiornamento con la One UI 7.

Nonostante la fine del supporto, Samsung continuerà comunque a rilasciare patch di sicurezza per alcuni mesi. Garantendo quindi una protezione temporanea agli utenti. Nel frattempo, la nuova gamma Galaxy S25 ha già introdotto Android15. Mentre gli aggiornamenti per i modelli precedenti, a partire dai GalaxyS24, sono attesi a breve.