Amazon fa CROLLARE il prezzo di Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): ora è quasi REGALATO

Acquistare un tablet non è più tabù per molti utenti in Italia, le ultime promozioni messe a disposizione da parte di Amazon promettono un risparmio decisamente importante con sconti che vanno ben oltre le più rosee aspettative, come nel caso di Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024).

La versione attualmente in commercio e scontata non deve essere confusa con la variante lanciata nel corso del 2020, infatti stiamo parlando della terza generazione, un prodotto aggiornato con specifiche tecniche al passo coi tempi, come ad esempio l’ottimo display TFT da 10,4 pollici di diagonale, con supporto S Pen e risoluzione WUXGA+ (2000 x 1200 pixel), passando per un processore octa-core, precisamente Samsung Exynos 1280, per finire poi con un quantitativo di RAM più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi: 4GB. La memoria interna è possibile sceglierla tra 64 e 128GB, con espansione fino ad un massimo di 1TB.

Il sistema operativo, come era lecito immaginarsi, è Android 14, con la personalizzazione grafica One UI, e tutte le ottime funzioni/servizi che vi ruotano attorno. L’audio viene gestito dagli speaker realizzati in collaborazione con AKG, appoggiandosi anche alla tecnologia Dolby Atmos per una resa superiore al normale.

Amazon, i prezzi sono crollati: come sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è tutt’altro che elevata, se pensate che comunque per l’acquisto di questo modello, con inclusa la S Pen, il consumatore si ritrova a dover pagare solamente 191,90 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Il prodotto viene consegnato entro pochi giorni direttamente al vostro domicilio, sempre con garanzia della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali che si potrebbero causare in fase di utilizzo.