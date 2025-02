One Piece: su Netflix in arrivo la Stagione 2, concluse le riprese

Chi ama le storie di “cappello di paglia” non può che essere felice di fronte alla nuova notizia: le riprese della seconda stagione di One Piece si sono appena concluse. La ciurma più amata sta dunque per ritornare, o meglio non proprio per ora.

Bisognerà infatti attendere presumibilmente la fine di quest’anno, siccome per ora non c’è una data ufficiale.

Tutti i dettagli sulla nuova stagione di One Piece su Netflix

Gli utenti si ritroveranno ancora una volta a seguire in viaggio per gli oceani il pirata più amato, ovvero Monkey D. Luffy. Ad interpretarlo sarà ovviamente ancora Iñaki Godoy, deciso a diventare il Re dei Pirati e a trovare il leggendario One Piece. A far parte del cast saranno sempre gli stessi:

Emily Rudd (Nami) ;

; Mackenyu (Zoro) ;

; Jacob Romero (Usopp) ;

; Taz Skylar (Sanji).

A questi si aggiungono nuovi volti, tra cui:

Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0 ;

nel ruolo di ; Katey Sagal nei panni della dottoressa Kureha ;

nei panni della ; Charithra Chandran come Miss Wednesday.

Secondo le prime anticipazioni, la Stagione 2 coprirà archi narrativi fondamentali della storia, tra cui:

Loguetown , l’ultima tappa prima della Grand Line;

, l’ultima tappa prima della Grand Line; Drum Island, che vedrà l’ingresso di Tony Tony Chopper, l’amatissima renna medico.

Una produzione curata nei minimi dettagli

Il live-action di One Piece è realizzato in collaborazione con Shueisha, prodotto da Tomorrow Studios e Netflix, con Matt Owens e Joe Tracz nel ruolo di showrunner. Eiichiro Oda, autore del manga, segue da vicino il progetto, assicurandosi che l’adattamento rispetti la visione originale della sua opera.

Nonostante le riprese siano terminate, serviranno ancora mesi di post-produzione per gli effetti visivi e il montaggio. Se tutto andrà secondo i piani, la serie potrebbe essere disponibile alla fine del 2025.

Dopo il successo della prima stagione, le aspettative sono altissime, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura. Il viaggio di Luffy è appena cominciato!