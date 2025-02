Samsung One UI 7 potrebbe limitare l’uso di tastiere di terze parti con Galaxy AI

Samsung starebbe introducendo restrizioni all’uso di tastiere di terze parti con l’arrivo della One UI 7 e delle nuove funzionalità di Galaxy AI. Le indiscrezioni suggeriscono che alcune funzioni avanzate dell’intelligenza artificiale potrebbero essere disponibili solo sulla tastiera Samsung, escludendo quindi alternative come Gboard o SwiftKey.

Galaxy AI integrata nella tastiera Samsung

L’aggiornamento One UI 7 segnerà un ulteriore passo nell’evoluzione del software Samsung, con Galaxy AI al centro dell’esperienza utente. Tra le novità previste, ci saranno miglioramenti significativi per la digitazione, tra cui suggerimenti più avanzati, traduzioni in tempo reale e assistenza predittiva basata sull’IA.

Per garantire una perfetta integrazione con Galaxy AI, Samsung potrebbe limitare queste funzionalità alla propria tastiera nativa, impedendo alle app di terze parti di accedere agli strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Molti utenti preferiscono tastiere di terze parti come Gboard per la sua versatilità o SwiftKey per la capacità di apprendere lo stile di scrittura. L’eventuale esclusione di queste app da Galaxy AI potrebbe spingere gli utenti a rimanere con la tastiera Samsung, anche se non rappresenta necessariamente la scelta migliore per tutti.

Non di meno, la compagnia sudcoreana potrebbe motivare questa scelta con ragioni di sicurezza e privacy, limitando l’accesso dell’intelligenza artificiale ai dati di digitazione solo tramite la propria tastiera, per evitare potenziali fughe di dati sensibili.

Se Samsung dovesse confermare queste restrizioni, una soluzione potrebbe essere quella di offrire agli utenti un’opzione per attivare Galaxy AI anche con tastiere di terze parti, magari con funzionalità limitate. Un altro scenario potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare Gboard o altre tastiere per la digitazione normale, ma con un’integrazione parziale delle funzioni AI di Samsung.

L’arrivo di One UI 7 porterà importanti cambiamenti nell’esperienza d’uso degli smartphone del marchio sudcoreano, ma la possibile limitazione delle tastiere di terze parti potrebbe non essere accolta positivamente da tutti gli utenti. Se confermata, questa scelta potrebbe obbligare molti ad adattarsi alla tastiera proprietaria di sistema per poter sfruttare tutte le funzionalità di Galaxy AI, con potenziali conseguenze sulla personalizzazione dell’esperienza d’uso.