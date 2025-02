Nvidia Shield TV si aggiorna dopo ben 2 anni: tutte le novità

Dopo un quasi interminabile il periodo di attesa gli utenti che hanno deciso di acquistare i dispositivo per la multimedialità della propria televisione stanno finalmente per ricevere un nuovo update dopo un’attesa durata quasi due anni, sembra infatti che Nvidia ha rilasciato Shield Experience 9.2, quest’ultimo a detta a detta dell’azienda porterà con sé grandi rinnovamenti e miglioramenti dell’esperienza d’uso di questo dispositivo.

Cosa cambia

Tra le correzioni più importanti che la nota azienda ha rilasciato per questo dispositivo, troviamo la soluzione a problemi legati allo scorrimento veloce e al riavvolgimento durante la riproduzione di un contenuto video e anche l’eliminazione di un fastidio soba che non permetteva di utilizzare il telecomando per circa un minuto dopo il risveglio dalla modalità riposo.

L’aggiornamento però non introduce solo alcune correzioni ma anche una funzionalità del tutto nuova che migliora sensibilmente l’esperienza d’uso del dispositivo, stiamo parlando di AURO-3D, una tecnologia che permette di godere di un audio immersivo ad alta risoluzione attraverso la connessione HDMI.

L’aggiornamento in questione potrebbe avere però come effetto collaterale la rimozione del vostro dispositivo dall’applicazione Google Home, in tal caso tutto ciò che dovete fare è semplice semplicemente reinserire il device per poi poterlo utilizzare nuovamente, Per di più, l’update in questione ha risolto anche alcuni fastidiosi problemi che creavano difficoltà con le cuffie Bose e Sony durante la connessione Wi-Fi a 2.4GHz, problemi di sincronizzazione audio-video con il processamento Dolby attivato e varie altre ottimizzazioni relative alla gestione dello storage.

Nonostante il prodotto in questione sia da considerare ormai abbastanza in là con gli anni sicuramente l’ultimo aggiornamento contribuisce a dare a quest’ultimo una boccata di ossigeno decisamente importante che lo rende di fatto un ottimo prodotto per rendere la vostra televisione smart e in grado di soddisfare tutte le vostre necessità, dal punto di vista multimediale, non c’è che dire la nota azienda vestita di verde ha fatto un ottimo lavoro per poter aumentare la longevità di questo dispositivo.