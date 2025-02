TIM apre al rientro: ecco tre offerte fino a 300 GB in 5G

Per coloro che amano la qualità mista a contenuti di gran livello, bisogna scegliere assolutamente TIM. Questa volta il gestore italiano è tornato alla carica con tantissime soluzioni interessanti ma quelle che vanno per la maggiore sono sicuramente le tre Power. Queste partono ovviamente da minuti e messaggi per arrivare poi a tanti giga ogni mese.

TIM ha lanciato tre nuove offerte pensate per chi vuole cambiare operatore e cerca una soluzione vantaggiosa per chiamate, messaggi e traffico dati. Queste promozioni, disponibili solo per chi proviene da Iliad e operatori virtuali, offrono il primo mese completamente gratuito, con condizioni trasparenti e senza costi nascosti. Scopriamole nel dettaglio.

TIM Power Special è la migliore soluzione che gli utenti potevano scegliere

La Power Special è l’offerta più ricca in termini di traffico dati. Per 9,99 € al mese, include ben 300 GB di navigazione in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS.

Grazie alla rete 5G di TIM, gli utenti possono godere di una connessione veloce e stabile, ideale per lo streaming in alta definizione, il gaming online e il lavoro da remoto. Con il primo mese gratuito, è una scelta interessante per chi cerca un piano dati ampio senza compromessi sulle prestazioni.

Con TIM Power Iron si può risparmiare avendo tutto a 6,99 € al mese

Se non hai bisogno del 5G ma vuoi comunque un piano generoso di traffico dati, la Power Iron è un’ottima opzione. Bastano 6,99 € al mese per avere ben 150 GB di navigazione in 4G, minuti illimitati e 200 SMS.

Durante i nostri test, la rete 4G di TIM si è dimostrata affidabile e veloce, rendendo questa offerta ideale per chi utilizza lo smartphone per social network, email e video.

Termina la Power Supreme Easy con 200 GB in 4G

Per chi desidera più traffico dati ma non necessita del 5G, TIM propone la Power Supreme Easy. Con 7,99 € al mese, offre 200 GB in 4G, insieme a minuti illimitati e 200 SMS.

Questa promozione rappresenta un equilibrio perfetto tra prezzo e quantità di dati, adatta a chi usa il proprio smartphone in modo intensivo.