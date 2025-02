Truffa con il testo più pericoloso di sempre: sconti svuotati in due secondi

Basta dare uno sguardo a tutto quello che accade ogni giorno per capire che di truffe in giro ce ne sono tantissime. Purtroppo queste spesso finiscono per fregare gli utenti ed è ciò che sta succedendo proprio ora con una nuova truffa molto pericolosa. Secondo quanto riportato infatti più persone sono incappate in un messaggio apparentemente proveniente da Google che segnala lo spazio esaurito sul suo Drive. Tanti utenti, che credono dunque di dover intervenire, finiscono per regalare i loro dati personali ai truffatori, così come i loro soldi.

In basso potete trovare il messaggio completo che aiuta dunque il pubblico a non cascare nel tranello che purtroppo sta diventando virale.

La truffa dello spazio su Google Drive: ecco come funziona l’inganno

Questa in basso è la nuova truffa che sta avendo luogo in queste ore e che sta fregando tantissime persone. Come si può vedere il messaggio sembra effettivamente arrivare da Google ma non è così: si tratta di un inganno che porta le persone a concedere i loro dati personali in poco tempo. Ecco il messaggio:

“Ciao, caro utente

È richiesta un’azione urgente!

Lo spazio di archiviazione di Google Drive è completamente pieno e ciò influisce sulla tua capacità di salvare file, eseguire il backup di dati importanti e caricare foto o video. È necessaria un’azione immediata:

Non è più possibile salvare nuovi file o eseguire il backup dei dati.

Le tue foto e i tuoi video sono bloccati e non possono essere sincronizzati con Google Foto.

Per assicurarti di non perdere dati importanti, è fondamentale aggiornare subito il tuo spazio di archiviazione! Fai clic sul pulsante qui sotto per sblocca 50 GB di spazio di archiviazione e continua a utilizzare Google Drive senza problemi: Aggiorna ora a 50 GB

Non lasciare che i tuoi dati vadano persi: agisci subito e metti in sicurezza il tuo spazio di archiviazione su Google Drive prima che sia troppo tardi!“