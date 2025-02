A partire dai primi giorni di febbraio 2025, TIM propone nei suoi negozi aderenti una serie di offerte operator attack. Il costo parte da 5,99€ al mese e le promozioni sono rivolte a chi decide di cambiare operatore.

Dal 16 gennaio 2025, chi proviene da Tiscali non può più accedere alle tariffe più economiche. L’unica opzione disponibile è TIM Wonder oppure TIMSpecial x Te, con un costo mensile di 9,99€. In più, dal 26 gennaio 2025, le soluzioni TIM-Power Supreme Limited e TIM-One Go sono state rese disponibili anche per i clienti che provengono da HoMobile. Mentre prima di questa data, erano riservate esclusivamente a chi effettuava la portabilità da Vodafone.

Giga, minuti e velocità del 5G: i dettagli delle offerte TIM

Le principali offerte disponibili nei punti vendita TIM comprendono Supreme GPRO a 5,99€, Power Iron New a 6,99€, PowerSupremeNew a 7,99€ e PowerSpecialNew a 9,99€ al mese. Queste promozioni permettono la portabilità da Iliad, Fastweb e numerosi operatori virtuali, tra cui PosteMobile, CoopVoce e Digi Mobil.

TIM Supreme GPRO offre minuti illimitati e 50GB in 5G con velocità fino a 250Mbps in download. La soluzione Power Iron New, invece, include 150GB di traffico dati e 200 SMS, al costo di 6,99€ mensili. Le altre promo variano per quantità di giga e modalità di pagamento, con alcune che richiedono la Ricarica Automatica.

Per chi proviene da Tiscali e Noitel, l’unica opzione disponibile è TIM Wonder, che offre 50GB in 5G e minuti illimitati a 9,99€ al mese. Nel frattempo, TIMPower Special Pro, pensata per ex clienti WindTre e Very Mobile, garantisce 100GB e SMS illimitati per lo stesso prezzo mensile.

Oltre a queste offerte, l’ operatore ha introdotto anche nuove opzioni per la rete 5G. Differenziando tra il profilo base da 250Mbps e il 5GUltra fino a 2Gbps. I clienti possono anche attivare il servizio TIMUnica Power per ottenere internet illimitato sulle SIM abbinate alla linea fissa.