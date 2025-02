Iliad, ecco le favolose offerte mobile di febbraio

Anche per il mese di febbraio 2025 l’operatore telefonico Iliad continua a stupire. Tutti gli utenti interessati a cambiare operatore, potranno infatti avere accesso ad un catalogo di offerte di rete mobile estremamente convenienti, con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Come da tradizione dell’operatore, queste offerte sono poi per sempre e non cambiano nel tempo. Vediamo le offerte del momento.

Iliad, anche a febbraio disponibili tante offerte di rilievo con tanti giga

Per il mese di febbraio 2025 gli utenti potranno scegliere fra numerose super offerte proposte dall’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, anche per questo mese l’operatore ha messo a disposizione degli utenti un catalogo davvero convenienti. Tra queste, quella più a basso costo è senz’altro Iliad Voce.

Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 40 MB di traffico dati e non solo. Gli utenti potranno chiamare senza limiti tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare SMS verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è molto basso, dato che sarà necessario pagare solo 4,99 euro al mese. Salendo di prezzo, è poi disponibile l’offerta Iliad Giga 120.

In questo caso, gli utenti potranno sfruttare ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G/4G+. Oltre a questo, l’offerta include sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per questa offerta è di 7,99 euro al mese. C’è poi l’offerta Iliad Giga 180. Quest’ultima, ad un costo di 9,99 euro al mese, arriva ad includere fino a 180 GB di traffico dati validi però per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

C’è infine l’offerta Iliad Giga 250. In questo caso, il costo sarà pari a 11,99 euro al mese, mentre il traffico dati a disposizione sarà pari a 250 GB anche in 5G. Per entrambe le offerte, rimangono inclusi minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.