Samsung lancia in Europa le Enterprise Edition dei Galaxy S25

Le versioni Enterprise dei nuovi Galaxy S25, S25+ e S25Ultra arrivano ufficialmente in Europa. Samsung ha infatti avviato i preordini, offrendo alle aziende dispositivi pensati per la gestione IT e la sicurezza avanzata. Questi modelli mantengono l’hardware delle versioni standard. Però aggiungono strumenti dedicati al controllo centralizzato e alla protezione dei dati.

Uno dei principali vantaggi riguarda l’integrazione di Samsung Knox. Ovvero una piattaforma che garantisce un anno di gestione remota dei device aziendali. Questo sistema consente di applicare policy di sicurezza personalizzate e proteggere le informazioni sensibili.

Oltre che monitorare i device da un’unica interfaccia. A supporto delle imprese, Samsung assicura anche tre anni di assistenza tecnica avanzata e sette anni di aggiornamenti software. In cui sono comprese le patch di sicurezza.

Galaxy S25: intelligenza artificiale e prestazioni al servizio del business

La sicurezza è ulteriormente rafforzata da Knox Vault. Una tecnologia che isola i dati più critici in un ambiente crittografato. Questo sistema impedisce accessi non autorizzati, anche in caso di attacchi informatici. In più soddisfa i più elevati standard richiesti da governi e grandi aziende.

Le nuove Enterprise Edition non si limitano alla sicurezza, ma introducono anche strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la produttività. Now Brief fornisce aggiornamenti personalizzati, riepilogando gli impegni giornalieri e offrendo una panoramica del lavoro svolto. La funzione Trascrizione Chiamate permette di registrare, trascrivere e riassumere automaticamente le conversazioni telefoniche, anche offline.

Altre funzionalità avanzate includono Regola Audio. Essa migliora la qualità sonora nei video eliminando rumori di fondo, e l’integrazione con Gemini AI di Google Workspace. Quest’ultima ottimizza la gestione delle email aziendali, suggerendo risposte rapide e riassumendo i contenuti.

Sul fronte hardware, i dispositivi mantengono la potenza della serie S25, con il processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Il GalaxyS25 Ultra si distingue per una fotocamera da 200MP con zoom ottico fino a 10x. La quale sarà supportata dal ProVisual Engine basato su AI.

Per le aziende interessate, Samsung ha attivato promozioni fino al 6 febbraio 2025, con sconti su accessori e dispositivi. Oltre a memorie potenziate al prezzo delle versioni base.