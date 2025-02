RTX 5090: spuntano i primi laptop equipaggiati ma il prezzo è per pochi

Dopo una lunga attesa le nuove schede top di gamma dell’azienda tinta di verde sono finalmente disponibili sul mercato, le prime ad arrivare sono state ovviamente quelle dedicate alla fascia desktop, da adesso in poi però qualcosa si sta muovendo anche per quanto riguarda la parte laptop, dal momento che i primi adattamenti con all’interno le schede in questione stanno iniziando ad apparire nei listini dei vari rivenditori, questa volta è il turno del rivenditore polacco Dream Machines ci ha svelato in anteprima la sua gamma laptop con GPU RTX 50 Series, inclusi i modelli top di gamma con i relativi prezzi.

Prezzi top di gamma anch’essi

I laptop Dream Machines equipaggiati con RT X5 50 90 montano dei processori Intel core ultra 9 275 HX i quali offrono 24 core con una frequenza massima in body di 5,4 Gigahertz, Oppure sono disponibili anche con gli AMD Ryzen 9 9955HX e 9955HX3D, con quest’ultimo che vanta 16 core Zen 5 e 144MB di Cache 3D.

Per quanto riguarda invece i tagli di memoria disponibili, abbiamo varianti da 16 o 32 GB di RAM con uno storage fisso minimo da 1 TB con SSD.

Per quanto riguarda invece i prezzi, sono disponibili varie configurazioni e ovviamente i prezzi variano a seconda della scheda grafica inserita all’interno del pc, la versione base con scheda grafica RTX 5070 Ti parte da 2529,99 €, la variante invece con RT X 5080 a un prezzo di 3109,99 € e in ultimo la variante top di gamma assoluta con RTX 5090 a un prezzo di 3859,99 €.

C’è poco da aggiungere i prezzi sono decisamente importanti e il rispecchiano la natura dei prodotti in questione che non offrono compromessi e garantiscono prestazioni di altissimo livello senza nessun tipo di preoccupazione, ovviamente ad un occhio attento il tutto può sembrare molto più conveniente rispetto alle soluzioni desktop del momento che la scheda top di gamma da sola nella sua variante desktop arriva a costare quasi quanto un pc laptop di questo genere Che invece include tutto il necessario al suo interno, a fare la differenza e ovviamente l’elemento legato alla non riparabilità di questi prodotti.